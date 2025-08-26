Bộ đội, công an căng mình giúp dân khắc phục hậu quả bão Kajiki

Từ chiều 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào đất liền hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, gây mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 120-350mm, có nơi lên tới 473,4mm. Gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-15 được ghi nhận tại nhiều trạm khí tượng, gây mưa to, gió giật mạnh.

Cuồng phong do bão quần thảo suốt nhiều giờ khiến những khu vực ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề về tài sản, cây cối, hoa màu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả của bão, giải phóng các tuyến đường (Ảnh: Vương Linh).

Bão gây mưa ở khu vực miền núi phía tây, buộc chính quyền địa phương phải gồng mình để di dời hàng nghìn hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, bão Kajiki đã khiến 2.189 nhà dân ở tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 462 nhà bị ngập nước và 105 nhà phải di dời khẩn cấp. Mưa bão cũng khiến địa phương này mất điện trên diện rộng, kéo dài.

Về lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề với hơn 13.360ha lúa và hơn 2.000ha hoa màu bị ảnh hưởng, gần 420ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại, cùng với 155 con gia súc và 250 con gia cầm bị cuốn trôi.

Theo ước tính, tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 850 tỷ đồng do bão Kajiki.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão (Ảnh: Chu Minh).

Còn tại Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ bước đầu, bão Kajiki khiến 1 người chết, 9 người bị thương. Mưa bão cũng đã khiến 7 căn nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa tại Hà Tĩnh bị hư hỏng.

Về nông nghiệp, địa phương này có khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.

Lực lượng biên phòng Nghệ An cắt cây đổ gãy chắn ngang đường sau bão (Ảnh: Lê Thạch).

Trước, trong và sau bão, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mặt tại các địa bàn được phân công, cùng chính quyền địa phương và nhân dân chống bão.

Ngay trong đêm 25/8 và rạng sáng 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng các phương tiện, trang thiết bị nhanh chóng đến các điểm bị ảnh hưởng để triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Dân quân tự vệ đã dọn dẹp cây đổ, giải phóng các tuyến đường bị tê liệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cứu kho thóc bị ngập nước do bão cho người dân (Ảnh: Thế Mạnh).

Ngay sau khi bão tan, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức dọn dẹp cây cối gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có mặt xuyên đêm tại các điểm xung yếu để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Sau khi cơn bão đi qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khẩn trương điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn bị thiệt hại nặng, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản, đồ đạc và tổng dọn vệ sinh, các cây bị đổ, gãy.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão (Ảnh: Lê Giang).

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Hà Tĩnh đã hỗ trợ gia đình ông Hoàng Văn Chương (thôn Kẻ Lạt, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) cứu kho chứa 500 tấn lúa. Nhờ sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của lực lượng biên phòng, 400 tấn lúa được bảo đảm an toàn, tránh ngập nước.

Các đồn biên phòng tại Nghệ An cũng điều động lực lượng, cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa bão. Các đơn vị triển khai lực lượng cùng với nhân dân phát cây dọc tuyến đường, cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập nước sâu nhằm đảm bảo an toàn.