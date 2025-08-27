Cảnh hoang tàn, đổ nát tại Ga Ninh Bình cũ khiến nhiều người rùng mình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa đề nghị Bộ Xây dựng về việc chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tại Ga Ninh Bình cũ - sau nhiều năm không hoạt động, đang bị bỏ hoang.

Cảnh hoang tàn, đổ nát tại Ga Ninh Bình cũ (Video: Thái Bá).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, khu vực Ga Ninh Bình cũ hiện không còn thực hiện chức năng của ga đường sắt; phát sinh nhiều bất cập, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường...

Nhiều năm qua, cử tri thành phố Hoa Lư (nay là phường Hoa Lư) đã nhiều lần kiến nghị khắc phục các vấn đề tồn tại nêu trên tại Ga Ninh Bình cũ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau chục năm không còn thực hiện chức năng của ga đường sắt, Ga Ninh Bình cũ bị bỏ hoang, trở nên hoang tàn, đổ nát.

Nằm trên khu "đất vàng" giữa trung tâm đô thị của tỉnh Ninh Bình, nhà Ga Ninh Bình cũ hiện chẳng khác gì một "ngôi nhà ma" trong các bộ phim kinh dị. Người dân sống quanh khu vực này ngao ngán mỗi khi nhắc đến nơi từng sầm uất bậc nhất của đô thị Ninh Bình một thời đã xa.

Với kiến trúc Pháp cổ, Ga Ninh Bình được xây dựng cách đây hơn 100 năm. Khi Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chưa quyết định đầu tư xây dựng Ga Ninh Bình mới (năm 2015, cách ga cũ 1,5km), Ga Ninh Bình cũ là đầu mối giao thông đường sắt quan trọng của tỉnh Ninh Bình.

Từ khi Ga Ninh Bình mới đưa vào sử dụng, Ga Ninh Bình cũ bị bỏ hoang. Những năm đầu, đơn vị quản lý đã cho tư nhân thuê để kinh doanh quán cà phê, phòng nghỉ dạng homestay. Khi có đơn vị trông coi, quản lý, quét dọn, xung quanh khu vực này đỡ nhếch nhác, bẩn thỉu hơn.

Những năm gần đây, nhà ga bị bỏ hoang, cảnh tượng kinh dị xảy ra khi các vật dụng, tường, trần nhà, nền nhà, rác thải... bị phá bỏ, vứt vương vãi khắp nơi dẫn đến cảnh tượng đổ vỡ, xuống cấp cả tầng 1 lẫn tầng 2 của khu nhà.

Người dân địa phương khi chứng kiến cảnh hoang tàn bên trong nhà Ga Ninh Bình cũ đã không khỏi rùng mình.

Anh Đặng Văn Thắng, phường Hoa Lư ngán ngẩm: "Cả một khu "đất vàng", tài sản công bị bỏ hoang phế không thương tiếc, quá lãng phí tài sản nhà nước. Chưa kể, nhà ga trở thành nơi con nghiện đến hút chích, nơi nhiều người đến phóng uế, hay chỗ xả rác thải bừa bải của những người dân vô ý thức".

Khu vực Ga Ninh Bình cũ nằm trên đường Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, những năm qua nhà ga không hoạt động, bị bỏ hoang cũng khiến khu vực dân cư sống xung quanh cũng bị "vạ lây" do liên tục bị ảnh hưởng bởi mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.