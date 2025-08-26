Khai trương Trung tâm Báo chí và phát hành bộ tem đặc biệt dịp Quốc khánh

Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/1945-2/9/2025.

Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (địa chỉ tại toà nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội) là nơi điều phối tác nghiệp cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ hơn 170 cơ quan báo chí trong nước và 50 cơ quan quốc tế và đây là con số kỷ lục từ trước tới nay.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, Trung tâm Báo chí sẽ không chỉ là nơi hỗ trợ tác nghiệp, cung cấp thông tin chính thống mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đại đoàn kết, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới và hội nhập.

Các đại biểu tại buổi khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban tổ chức về lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công của buổi lễ theo đúng mục tiêu đã đề ra”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nói.

Trung tâm Báo chí sẽ hoạt động liên tục đến hết ngày 2/9, đặc biệt mở cửa suốt thời gian sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào ngày 27/8, tổng duyệt 30/8 và ngày đại lễ chính thức vào sáng 2/9 trên Quảng trường Ba Đình.

Cũng trong khuôn khổ của buổi khai trương Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025)".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trung tâm báo chí (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ tem gồm một mẫu tem và một bloc khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phong cách đồ họa hiện đại, kết hợp sắc đỏ - vàng của Quốc kỳ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại - biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập.

Bloc tem thể hiện Quốc huy và bản đồ Việt Nam, gắn với hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, khẳng định chủ quyền lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tem có khuôn khổ 32x43 mm; bloc có khuôn khổ 80x100 mm, với giá 4.000 Việt Nam đồng và 19.000 Việt Nam đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8 đến ngày 30/6/2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Đây không chỉ là sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mà còn mang thông điệp tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cách mạng, đồng thời khẳng định con đường phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước sau 80 năm.