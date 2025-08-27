Bóng hồng duy nhất phim "Mưa đỏ": Từng thi hoa hậu, đời thường gợi cảm

Gần đây, nữ diễn viên Lê Hạ Anh nhận được sự quan tâm của khán giả khi đóng vai Hồng trong Mưa đỏ.

Hồng là cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, hằng đêm chở chiến sĩ sang sông, đến khu vực Thành cổ Quảng Trị để chiến đấu.

Dù không có quá nhiều thời lượng lên hình, nhân vật Hồng của Hạ Anh vẫn tỏa sáng trong một số khoảnh khắc nhờ ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tròn vai. Chuyện tình giữa Hồng và chiến sĩ Cường (Đỗ Nhật Hoàng) cũng là điểm nhấn tạo sự lãng mạn, mềm mại trong bộ phim chiến tranh của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Hạ Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia Mưa đỏ, khẳng định đây là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất. "Hồng không cầm súng ra chiến trường, nhưng từng chuyến đò của cô lại chở theo sự sống, niềm tin và cả hy vọng giữa mưa bom bão đạn. Một thân hình nhỏ bé, mong manh, nhưng trái tim thì kiên cường đến lạ.

Giữa chiến trường, Hồng có một tình yêu ngắn ngủi, không hẹn thề, không ngày mai. Chỉ vài ánh mắt vội vàng, một lời hứa nhỏ nhoi trước giờ ra trận nhưng đủ sâu lắng và day dứt", cô trải lòng về nhân vật.

Hiện tại trên mạng xã hội, video hậu trường của nhân vật Hồng hay hình ảnh đời thường của Hạ Anh thu hút lượt tương tác lớn từ dân mạng.

Hạ Anh sinh năm 1995, quê quán ở Gia Lai, từng được biết đến là khi chiến thắng cuộc thi Ngôi sao thời trang năm 2011. Năm 2012, Hạ Anh góp mặt trong chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh (Miss Photo).

Từ cơ duyên này, người đẹp lấn sân diễn xuất, đóng nhiều phim điện ảnh đến phim truyền hình như Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lật mặt: 48h… nhưng sự nghiệp chưa để lại nhiều dấu ấn cho khán giả.

Khoảng một năm trở lại đây, Hạ Anh bắt đầu nhận được sự chú ý khi góp mặt vào một số phim truyền hình ăn khách miền Nam như: Kế hoạch hoàn hảo, Chiếc vòng ngọc bích, Mùa sậy trổ bông, Luật trời...

Hạ Anh cao 1,63m, sở hữu đôi mắt to, nét đẹp trong trẻo. Nhờ vẻ đẹp nữ tính đặc trưng, Hạ Anh từng được một số khán giả kỳ vọng trở thành "nàng thơ thế hệ mới" của màn ảnh Việt.

Người đẹp từng cho biết, mặc dù sở hữu vẻ ngoài hiền lành, cô không muốn đóng khung hình tượng mà luôn thử sức vào những vai diễn đa dạng.

Đời thường, người đẹp 9X chuộng phong cách thời trang giản dị, tôn khí chất thanh lịch. Áo trễ vai, áo ngắn, áo sơmi, quần jeans... là những trang phục yêu thích của Hạ Anh.

Trong các chuyến du lịch, Hạ Anh thường chia sẻ hình ảnh diện áo tắm gợi cảm, khoe khéo vóc dáng thon thả cùng làn da trắng.

Hạ Anh đặc biệt ưu ái kiểu tóc đen truyền thống buông xõa kết hợp cùng tông trang điểm nhẹ nhàng.

Nhiều khán giả khen nữ diễn viên có sắc vóc trẻ trung so với tuổi 30.

Ngoài thời gian bận rộn dành cho công việc, Hạ Anh luôn ý thức tập luyện thể dục, ăn uống khoa học, chăm sóc làn da, mái tóc để giữ gìn vẻ ngoài.

Ở tuổi 30, Hạ Anh xem trọng sự bình yên, vui vẻ và cân bằng. Cô yêu thích cuộc sống giản dị, ít thị phi, hiếm khi về nhà sau 10h đêm. "Nếu không đi làm, tôi chỉ ở nhà và đi ăn, uống cà phê xung quanh nơi mình sống", Hạ Anh từng cho biết.

Nữ diễn viên cũng từng hé lộ, mẫu bạn trai lý tưởng của cô là tinh tế, đẹp trai và có điều kiện kinh tế.

