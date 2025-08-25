Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TPHCM

Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Nên (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.