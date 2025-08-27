Tối 26/8 (giờ Việt Nam), Apple đã gửi thư mời sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9/9 với tên gọi chính thức "Awe Dropping".

Thư mời sự kiện ra mắt iPhone 17 (Ảnh: Apple).

Theo 9to5mac, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ cho phép người dùng có thể sử dụng thiết bị để sạc ngược không dây cho các sản phẩm khác. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Pro để sạc pin cho AirPods, Apple Watch hoặc thậm chí là một chiếc iPhone.

Trên thực tế, tính năng này đã xuất hiện từ lâu trên các mẫu điện thoại Android. Dù vậy, chưa có bất cứ mẫu iPhone nào hỗ trợ tính năng này dù tin đồn đã xuất hiện từ lâu.

Tính năng sạc ngược không dây nhiều khả năng sẽ chỉ được tích hợp trên bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Điều này nằm trong chiến lược của Apple nhằm phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Instant Digital cho biết iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị camera telephoto với độ phân giải 48 MP. Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể về khả năng chụp ảnh, đặc biệt là tính năng zoom quang học.

Theo các nguồn tin rò rỉ, bộ đôi này sẽ cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa zoom quang học 5x và 8x mà không cần đến sự hỗ trợ của zoom điện tử.

Thông tin ban đầu cho thấy hệ thống ống kính telephoto trên iPhone 17 Pro sẽ tích hợp các bộ phận linh kiện có khả năng dịch chuyển, cho phép thay đổi tiêu cự. Điều này cũng lý giải cho việc cụm camera trên iPhone 17 Pro có kích thước lớn hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm.

Apple có thể sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 (Ảnh: MacRumors).

Nhiều tin đồn cho biết công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng từ ngày 12/9. Những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Tương tự những năm trước, các thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,... Năm nay, Việt Nam có thể cũng nằm trong danh sách những quốc gia mở bán iPhone 17 đợt đầu tiên.

Một báo cáo từ MacRumors cho biết Apple sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Động thái này nhằm bù đắp cho chi phí linh kiện đang liên tục tăng cao, cũng như các tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hiện tại, dòng sản phẩm iPhone 16 có giá bán khởi điểm từ 799 USD, trong khi phiên bản iPhone 16 Pro Max có giá từ 1.199 USD. Nếu thông tin trên chính xác, iPhone 17 sẽ có giá từ 849 USD, phiên bản iPhone 17 Pro Max sẽ có giá 1.249 USD.