HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp lần 3, bàn cơ chế hỗ trợ cán bộ

Thường trực HĐND TPHCM vừa triệu tập kỳ họp lần 3, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến diễn ra vào chiều 28/8, tại Trung tâm Hội nghị ở số 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Kỳ họp chuyên đề lần này sẽ xem xét các tờ trình của UBND thành phố về một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp tại TPHCM; tờ trình quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND TPHCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh, thành vào ngày 1/7 (Ảnh: Hữu Khoa).

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét một số chính sách như chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi tinh gọn bộ máy; giải quyết nhà ở công vụ, ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các đại biểu cũng sẽ xem xét quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15; chế độ chi trợ cấp hàng tháng của khu phố (ấp), đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với dân quân thường trực...

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng lấy ý kiến đại biểu về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp; chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ngoài ra, các đại biểu sẽ xem xét tờ trình về việc quy hoạch khu vực TOD và quyết định chủ trương đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công, nhánh nối từ xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3 TPHCM.