Vỡ kênh ở Thanh Hóa, 200ha lúa có nguy cơ ngập lụt

Tối 26/8, lãnh đạo UBND xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào khoảng 17h30 cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão Kajiki (bão số 5), kênh T2 - tuyến kênh tiêu thoát lũ sông Mã qua địa bàn xã Tống Sơn bị vỡ.

Theo vị lãnh đạo, vị trí xảy ra sự cố thuộc địa phận xã Hà Tân cũ, gần khu vực bờ đê sông Hoạt. Chiều dài đoạn bờ kênh bị vỡ khoảng 50m.

Vị trí bờ kênh nơi xảy ra sự cố (Ảnh: UBND xã Tống Sơn).

Vị trí bờ kênh bị vỡ nằm gần khu vực cánh đồng trên địa bàn xã Hà Tân cũ, có nguy cơ gây ảnh hưởng và ngập úng đến khoảng 200ha diện tích lúa của người dân địa phương.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã thông báo đến các cơ quan chức năng. Các đơn vị liên quan cùng chính quyền xã đã khẩn trương lên phương án gia cố tuyến đê nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện mưa lớn.

Hơn 60 nhà dân ở thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy đang bị ngập sâu trong nước lũ. Ông Lê Bình (thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy) phải bơi trong ngôi nhà bị ngập sâu gần 2m để cố vớt vát các tài sản còn lại (Ảnh: TTXVN).

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, các địa phương trên địa bàn đã chủ động sơ tán 4.527 hộ dân với tổng số 16.458 nhân khẩu sinh sống tại các khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, các xã, phường trong vùng ngập lụt cũng đã tổ chức sơ tán người dân khỏi các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh trước khi bão đổ bộ.