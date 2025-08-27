Vũ Thị Trang theo chân Thùy Linh vào vòng 2 giải thế giới

Nếu như Nguyễn Thùy Linh phải mất đến 44 phút để đánh bại tay vợt hạng 10 thế giới người Thái Lan, Ratchanok Intanon ở vòng 1 giải vô địch cầu lông thế giới 2025 (World Championships 2025) thì Vũ Thị Trang (hạng 172 thế giới) chỉ mất chưa đầy 30 để ghi tên mình vào vòng 2 khi thắng thuyết phục trước tay vợt người Ukraine, Yevheniia Kantemyr (hạng 127) ở trận đấu diễn ra vào ngày 26/8.

Thực tế ở set 1, Vũ Thị Trang gặp không ít khó khăn trước lối chơi bền bỉ và táo bạo của Yevheniia Kantemyr khi cả hai liên tục rượt đuổi tỷ số. Ở thời điểm tỷ số cân bằng 20-20, Vũ Thị Trang đã thể hiện bản lĩnh để ghi liền 2 điểm và giành chiến thắng với tỷ số 22-20.

Việc giành được lợi thế trong set đầu giúp Vũ Thị Trang chơi tự tin và hoàn toàn áp đảo trước Yevheniia Kantemyr ở set 2, khi cô liên tiếp ghi điểm và giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 21-8, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 2.

Đối thủ tiếp theo của Vũ Thị Trang dự kiến là hạt giống số 14 người Trung Quốc Gao Fang Jie.

Đáng chú ý, trong khi các tay vợt nữ của đoàn Việt Nam thi đấu ấn tượng thì các tay vợt nam là Lê Đức Phạt và Nguyễn Hải Đăng lại không có phong độ tốt và nhanh chóng bị loại ngay từ vòng 1.

Ở trận đấu ngày 25/8, Lê Đức Phát để thua tay vợt Julien Carraggi (Bỉ) 1-2. Đến tối 26/8, Nguyễn Hải Đăng cũng nhận thất bại 0-2 trước tay vợt Alwi Farhan (Indonesia).

Tuy nhiên ở nội dung đánh đôi, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh của Việt Nam cũng đã giành chiến thắng ở vòng 1 với tỷ số 2-0 (22-20; 21-16) trước đại diện đến từ Brazil là Izak Batalha và Matheus Voigt ngày 26/8.

Ở vòng 2, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh sẽ chạm trán cặp hạt giống số 16 của Đài Bắc Trung Hoa là Lee Jhe Huei và Yang Po Hsuan.