Hungary cảnh báo hậu quả với Ukraine về vụ tấn công đường ống dẫn dầu Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AFP).

Báo Magyar Nemzet ngày 26/8 đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết cuối tuần qua là một tuần đầy biến động và tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai đe dọa Hungary.

Ông Orban nói thêm rằng ông Zelensky đã thừa nhận Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba vì Hungary không ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Theo ông Orban, điều này cho thấy Hungary đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Thủ tướng Orban cho biết các tuyên bố đe dọa và các cuộc tấn công sẽ không đưa bất kỳ nước nào vào EU, đồng thời cảnh báo những tuyên bố của Tổng thống Zelensky sẽ gây ra hậu quả lâu dài.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 26/8 cũng cảnh báo nước này có thể xem xét lại việc cung cấp điện cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Kiev vào đường ống dẫn dầu Druzhba.

Ông Szijjarto cho rằng Ukraine đang làm ảnh hưởng tới Hungary và cảnh báo Budapest có thể gây ra “những khó khăn” cho Kiev trong lĩnh vực năng lượng.

Theo ông, Hungary hiện cung cấp 30-40% lượng điện nhập khẩu của Ukraine, và việc chấm dứt nguồn cung này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông cảnh báo những hạn chế trong nguồn cung năng lượng cho Ukraine “sẽ ảnh hưởng không phải đến chính phủ, mà là đến người dân, gia đình và trẻ em đang sống ở đất nước này”. Ông cho biết, Hungary không muốn gây ảnh hưởng tới người dân thường Ukraine.

Trước đó, vào ngày 24/8, Tổng thống Zelensky đã ám chỉ rằng các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga có liên quan trực tiếp đến lập trường của Hungary về việc Ukraine gia nhập EU, trong đó vấn đề chính là quyền phủ quyết của Thủ tướng Orban đối với các quyết định của EU liên quan đến quá trình gia nhập EU của Ukraine.

"Chúng tôi luôn ủng hộ tình hữu nghị giữa Ukraine và Hungary. Nhưng bây giờ, sự tồn tại của Druzhba phụ thuộc vào lập trường của Hungary", ông Zelensky nói.

Đường ống Druzhba vận chuyển dầu từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan (Ảnh: FT).

Tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga, dẫn đến việc nguồn cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO, bị gián đoạn.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã quyết định viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để thông báo về vụ tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba. Ông Trump dường như đã trả lời rằng ông rất tức giận về vụ tấn công này.

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Hungary và Slovakia, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết: “An ninh năng lượng của Hungary nằm trong tay các vị. Hãy đa dạng hóa và trở nên độc lập khỏi Nga, giống như phần còn lại của châu Âu".

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.