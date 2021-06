243.000 người ở vùng dịch Bình Tân, TPHCM xếp hàng dài cả trăm mét chờ xét nghiệm Covid-19

Ngay trong đêm 22/6, hơn 243.000 người ở 4 khu phố của quận Bình Tân (TPHCM) được xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại 35 địa điểm.

Tối 22/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phối hợp với Bệnh viện quận Bình Tân để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho 243.000 người tại phường An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) (Ảnh: Hải Long).

20h tối, hàng trăm người dân xếp hàng dài tại sân Trường Tiểu học Bình Trị 1 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để chờ tới lượt lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: Hải Long).

Theo kế hoạch, trên địa bàn quận Bình Tân sẽ có 35 điểm lấy mẫu tầm soát Covid-19. Trong đó, phường An Lạc A có 4 địa điểm lấy mẫu, phường Bình Trị Đông có 11 địa điểm lấy mẫu, phường Bình Hưng Hòa A có 20 điểm và phường Bình Hưng Hòa B lấy mẫu tại 10 điểm (Ảnh: Hải Long).

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, quận này đã phát thông báo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân sinh sống tại 4 phường từ đầu giờ chiều nay. Đến 16h chiều thì HCDC cùng Bệnh viện Bình Tân bắt đầu tiến hành lấy mẫu ở các điểm (Ảnh: Hải Long).

Hơn 20 nhân viên y tế Bệnh viện Da Liễu TPHCM được HCDC tăng cường tới để hỗ trợ người dân lấy mẫu xét nghiệm tại điểm lấy mẫu ở Trường Tiểu học Bình Trị 1 (Ảnh: Hải Long).

Chị Hoài Thu (ngụ phường Bình Hưng Hòa A) cho biết, sau khi đi làm về thì nhận được thông tin phường yêu cầu người dân tới lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, chị đã có mặt ở điểm xét nghiệm từ lúc 20h tối. "Mấy hôm nay thấy tình hình dịch bệnh ở trong quận rất phức tạp, cũng lo lắng lắm. Thấy nhiều quận cho lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 mấy bữa nay, cũng nghĩ là sẽ tới lượt mình thôi nên cũng đã chuẩn bị tinh thần trước. Hy vọng là kết quả xét nghiệm âm tính", chị Thu nói (Ảnh: Hải Long).

Người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm theo danh sách được địa phương cung cấp cho HCDC, người dân xếp hàng theo thứ tự và lần lượt lên lấy mẫu. Toàn bộ quy trình chỉ diễn ra khoảng 2 phút (Ảnh: Hải Long).

HCDC gộp chung 10 mẫu vào một ống nghiệm để việc xét nghiệm diễn ra nhanh hơn, chủ yếu các nhóm là thành viên trong một hộ gia đình (Ảnh: Hải Long).

Nhân viên y tế Hà My (khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TPHCM) được HCDC cử xuống để hỗ trợ cho người dân. Những vết hằn trên má do hai lớp khẩu trang siết chặt tạo nên sau nhiều giờ mặc đồ bảo hộ để lấy mẫu xét nghiệm. "Tôi cùng các đồng nghiệp có mặt ở đây từ đầu giờ chiều, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chờ người dân tới lấy mẫu. Với số lượng người lên tới hàng nghìn người, việc lấy mẫu chắc sẽ tới khuya mới xong", My tâm sự (Ảnh: Hải Long).

22h đêm, việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 vẫn tiếp tục diễn ra ở hàng chục điểm tại 4 phường của quận Bình Tân (Ảnh: Hải Long).

Tại phường Bình Hưng Hòa B, một điểm lấy mẫu được diễn ra tại trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, người dân xếp hàng dài chờ lấy mẫu phía bên ngoài (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Điểm trường tiểu học Ngô Quyền (đường số 3, KCN Vĩnh Lộc), công tác lấy mẫu diễn ra từ 17h. Đến khoảng 21h, đã lấy được khoảng hơn 500 mẫu gộp theo nhóm (Ảnh: Phạm Nguyễn).

"Nghe phường thông báo lấy mẫu là tôi thu xếp công việc đi ngay. Dịch phức tạp, lấy để an tâm hơn ở nhà giãn cách. Mấy tuần nay tôi không dám đi đâu cũng như hạn chế người thân đến nhà". Chị Lê Tuyết Linh, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B cho biết (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Một nhân viên y tế làm việc suốt 6 giờ đồng hồ trong bộ đồ bào hộ kín mít, đối diện trực tiếp với các nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ cộng đồng ở "ổ dịch" quận Bình Tân (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Hải Long - Phạm Nguyễn