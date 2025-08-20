Nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 20/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa ở miền Bắc tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo dự báo, khu vực từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khoảng đêm 21-23/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng ngày 26-28/8, khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khu vực từ Nghệ An đến Huế ngày 22-23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và tối); khoảng ngày 26-28/8, khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và các khu vực khác ngày 22-28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và tối).

Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 20/8 tiếp tục mưa to (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 20/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.