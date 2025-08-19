CĐV Đông Nam Á ca ngợi chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan

Thắng thuyết phục Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Thật ra Thái Lan đã làm rất tốt. Tôi đã ước bàn thắng thứ 2 sẽ đến với Thái Lan ở phút cuối. Dù sao thì cả hai đội đã có màn trình diễn tốt, cống hiến hết mình cho người hâm mộ", tài khoản Tin Swe Oo đến từ Myanmar bày tỏ trên trang Asean Football sau khi tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 và giành hạng 3 chung cuộc AFF Cup 2025.

Hải Yến mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam ở phút 45 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau khi để thua đáng tiếc trước tuyển nữ Australia ở vòng bán kết, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn thể hiện quyết tâm lớn khi đối đầu với Thái Lan ở trận tranh hạng 3 diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Dù gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vẫn có được bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Hải Yến ở phút 45.

Tuyển nữ Việt Nam sớm nâng cao lợi thế khi có bàn thắng thứ 2 ở phút 65 khi tiền đạo Huỳnh Như bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự để nhận đường chọc khe của Thái Thị Thảo rồi dứt điểm làm tung lưới thủ thành Homyamyen.

Chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về phía tuyển nữ Việt Nam khi Nguyễn Thị Vạn có đường chuyền dài để Bích Thùy băng xuống vòng cấm dứt điểm quyết đoán không cho thủ thành Homyamyen có cơ hội cản phá.

Sau 3 bàn thua, tuyển nữ Thái Lan cuối cùng cũng có được bàn thắng danh dự ở phút 87 và chấp nhận thua chung cuộc trước Việt Nam với tỷ số 1-3 và chứng kiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung giành vị trí thứ 3 của giải đấu.

Đội trưởng Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam với sự tôn trọng rất nhiều", tài khoản Anawin Rama Visavanard đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Các bạn đã giành chiến thắng rất thuyết phục. Tuyển nữ Thái Lan cần cố gắng và có sự chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games diễn ra trên sân nhà sắp tới", tài khoản Onnitcha In cũng đến từ Thái Lan bình luận.

"Chúc mừng Việt Nam, tất cả các bạn đã chơi rất tốt khi đánh bại đội tuyển Thái Lan. Tiếp tục tiến lên. Đối với đội tuyển Thái Lan, họ cần không ngừng nỗ lực tập luyện và sẽ sớm tốt hơn trong tương lai", tài khoản Kaung Htet Kyaw chia sẻ.

"Cầu thủ trẻ của Thái Lan rất hay. Cầu thủ Việt Nam cũng hay không kém. Cả hai đã có màn trình diễn tốt", tài khoản Jos Lay đến từ Malaysia nhấn mạnh.

"Nghĩ vẫn tiếc cho tuyển nữ Việt Nam. Các bạn lẽ ra xứng đáng có mặt ở trận chung kết", tài khoản Ar Kar Maung đến từ Myanmar chốt lại.