Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất "tuyệt đối điện ảnh" sau 2 năm không đi thảm đỏ (Video: Weibo).

Tối 19/8, trong buổi lễ kỷ niệm của một tạp chí thời trang nổi tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự kiện. Cô có những khoảnh khắc đẹp đến nỗi dân mạng tấm tắc khen ngợi "tuyệt đối điện ảnh".

Hình ảnh của cô tại sự kiện ngay lập tức đứng đầu danh sách tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Người hâm mộ của cô đếm rằng, đã 605 ngày nữ ngôi sao không xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện lớn. Nỗi mong chờ bấy lâu nay của người hâm mộ cô đã sớm đầy ắp, chỉ đợi lần tỏa sáng mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Phía nữ diễn viên từng lý giải, việc Địch Lệ Nhiệt Ba không dự các sự kiện thảm đỏ lớn trong gần 2 năm trở lại đây là do cô tập trung cho việc quay phim và tránh những ồn ào, thị phi có thể xảy ra khi tham gia các ngày hội này, đặc biệt là khi không có tác phẩm mới lên sóng.

Tại đây, nữ diễn viên Tân Cương (Trung Quốc) mặc trang phục mùa Thu - Đông 2025 của nhà mốt cao cấp Robert Wun.

Thương hiệu Robert Wun, do nhà thiết kế cùng tên người Hong Kong (Trung Quốc) sáng lập, nổi tiếng với phong cách độc đáo và lập dị. Dù vậy, thương hiệu này đã có sự phát triển nhanh chóng tại các tuần lễ thời trang cao cấp ở Paris và London trong những năm gần đây.

Trong sự kiện này, các ngôi sao khác của Trung Quốc như: Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni, Ngu Thư Hân, Châu Dã, Lý Thấm, Trương Vũ Kỳ... cũng thi nhau khoe sắc.

Trong ảnh, Dương Mịch lựa chọn phong cách thời trang cổ điển, truyền thống dân tộc.

Đường Yên mặc một chiếc váy hoa sặc sỡ nhưng không hề gây cảm giác "sến súa". Đây là thiết kế của nhà mốt Rahul Mishra.

Chiếc váy của Nghê Ni khá lạ lẫm, giống như cô đang cõng một người không mặt màu đỏ trên lưng. Tuy nhiên, đây cũng là một thiết kế của nhà mốt nổi tiếng với phong cách quái dị Robert Wun. Thiết kế này đã từng được Cate Blanchett mặc.

Ngu Thư Hân vẫn lựa chọn váy công chúa, phù hợp với ngoại hình của cô nhưng không được đánh giá cao trong sự kiện thời trang.

Châu Dã hóa thân thành một tiểu thư lạnh lùng, kiêu kỳ với tông màu đen. Điểm nhấn của trang phục là phụ kiện giống như chiếc mũ cầu kỳ.

Lý Thấm chọn phong cách tối giản, khó nổi bật giữa rừng ngôi sao đổ bộ thảm đỏ đêm nay.

Trương Vũ Kỳ toát lên vẻ nữ tính trong thiết kế thuộc bộ sưu tập The muse của nhà mốt Khaled & Marwan.

Trương Vũ Kỳ mặc bộ váy đính đá cầu kỳ.

Tống Thiến diện váy của nhà mốt Liban Krikor Jabotian. Nhà mốt này chiếm được cảm tình của nhiều ngôi sao lớn, trong đó có Lisa (Blackpink).

Tuy nhiên, Tống Thiến mặc trang phục này chưa toát lên được phong thái ngôi sao tỏa sáng.

Tân Chỉ Lôi chụp ảnh hậu trường sự kiện như bìa tạp chí.

Triệu Kim Mạch chọn chiếc váy đen khá an toàn, nhưng vẫn lộ vóc dáng quá gầy của cô.

Ảnh: Sohu