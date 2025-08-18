Vụ đòi 50 triệu mới trả thi thể người chết: Chia sẻ của đội tìm kiếm 0 đồng

Đêm 13/8, anh Hà Minh Tân, Chủ nhiệm CLB Trái tim nhân ái, Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ, nhận được điện thoại cầu cứu của gia đình bà H.T.T.H. (46 tuổi, Khu 20, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) khi thấy thi thể bà H. trên bãi sông Hồng nhưng bị người hành nghề chài lưới đòi tiền chuộc 60 triệu đồng.

“Sau khi nghe kể sự việc, tôi đã tư vấn gia đình phải báo ngay công an vì việc giữ thi thể người chết đuối và đòi tiền chuộc như vậy là vi phạm pháp luật”, anh Tân kể lại.

Anh Hà Minh Tân, Chủ nhiệm CLB Trái tim nhân ái, Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ (mặc đồ lặn màu đen) trong lần tìm kiếm người nhảy cầu Việt Trì hôm 31/7 vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì vụ việc xảy ra giữa đêm, những người đi tìm kiếm đều trong tâm trạng mệt mỏi, lo lắng suốt một ngày dài nên gia đình bà H. đã xin người hành nghề chài lưới giảm số tiền xuống còn 50 triệu đồng.

Đến 4h ngày 14/8, sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán, thi thể bà H. được gia đình đưa lên bờ, mang đi hỏa táng.

“Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc này. Nếu có sai phạm còn đòi lại công bằng cho 2 cháu nhỏ con bà H. vì hoàn cảnh các cháu rất đáng thương, bố đã mất do tai nạn giao thông, bây giờ lại mất mẹ”, anh Tân nói.

Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ được thành lập năm 2017, hiện có 25 thành viên, với 2 chiếc xuồng, một mô tô nước, một bộ đồ lặn chuyên dụng. Bất kể lúc nào nhận được thông tin cần cứu hộ, cứu nạn trên sông nước, anh Tân và các đồng đội sẵn sàng lên đường ngay.

“Chúng tôi gặp nhiều vụ người dân sống ven sông, hành nghề chài lưới mặc cả với gia đình có người chết đuối phải chi trả một khoản tiền đi tìm xác, nếu thấy phải trả một khoản tiền 50-60 triệu đồng, nếu không tìm thấy cũng phải trả một khoản. Nhưng chưa khi nào chúng tôi chứng kiến vụ việc đã tìm thấy thi thể rồi giữ lại để đòi chuộc số tiền lớn như trường hợp gia đình bà H.”, anh Tân bất bình.

Để tránh những tình huống ảnh hưởng tới uy tín đội cứu hộ, anh Tân luôn quán triệt “tinh thần 0 đồng”, thiện nguyện trong từng khâu tìm kiếm, đặc biệt khi thấy thi thể chết đuối trên sông, hồ phải luôn quay video clip, livestream (trực tiếp) để làm bằng chứng.

Người dân phản ánh phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài trên sông Hồng để được đưa thi thể bà H.T.T.H. về nhà mai táng (Ảnh: Hạ Anh).

Gần đây nhất, Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ đã tìm được thi thể người đàn ông nhảy cầu Trung Hà tự tử (7/8), thi thể cô gái nhảy cầu Việt Trì (31/7) và 2 em bé đuối nước khi đi tắm biển ở Thanh Hóa.

Như Dân trí thông tin, công an ở Phú Thọ đang làm rõ phản ánh của người dân về việc phải nộp 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới trên sông Hồng mới được đưa thi thể người nhà về nhà lo hậu sự. Sự việc này gây ồn ào dư luận những ngày qua.