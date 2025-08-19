KTS Nguyễn Trường Lưu: Quy hoạch lại để cỗ xe tam mã TPHCM đi đúng hướng

Chiều 19/8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM (ảnh: P.B.).

Tại hội nghị, PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho biết, TPHCM không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là trung tâm sáng tạo, văn hóa và hội nhập quốc tế. Thành phố cần khẳng định vị thế tiên phong, từ đó lan tỏa sự phát triển đến cả vùng và cả nước.

“TPHCM cần tập trung phát triển kinh tế công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển, đẩy mạnh liên kết vùng, đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số và khoa học công nghệ. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, gìn giữ những bản sắc văn hóa đặc trưng cũng cần chú trọng", PGS.TS Phan Thanh Bình góp ý.

PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ảnh: P.B.).

Theo ông Phan Thanh Bình, TPHCM được định hướng thành siêu đô thị, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề, đòi hỏi nguồn lực lớn để cải thiện. Do đó, ông cho rằng thành phố cần được tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách đã nộp để tái đầu tư cho hạ tầng.

KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, nhận định, các mục tiêu phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của thành phố trong văn kiện còn có phần mờ nhạt.

Ông cho rằng, thành phố cần đầu tư hơn cho ngành công nghiệp văn hóa, xem đây là một định hướng phát triển cho giai đoạn mới.

KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, góp ý tại hội nghị (Ảnh: P.B.).

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM nhấn mạnh, sau khi sáp nhập, TPHCM mới cần tuyến giao thông kết nối khu vực trung tâm với khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Thành phố mới cần tổng hợp đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu của các địa phương, sau đó làm lại quy hoạch kinh tế - xã hội, đất đai và đô thị.

"TPHCM mới như cỗ xe tam mã, con ngựa nào cũng khỏe, cũng hăng, nhưng nếu không đi cùng hướng mà rẽ ba hướng thì hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, cần phải phân tích thật kỹ trước khi đưa ra phương án hành động", KTS Nguyễn Trường Lưu nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trường Lưu cũng đề nghị cân nhắc kỹ việc chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành, trong bối cảnh việc di chuyển giữa 2 sân bay còn chưa thuận lợi.