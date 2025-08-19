Bộ Chính trị cho ý kiến về nhân sự Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Nghệ An

Ngày 19/8, Tổ Công tác số 3 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, các Tổ công tác nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết trình đại hội tập trung vào chủ đề, kết cấu, nội dung của báo cáo; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...

Tổ Công tác số 3 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (Ảnh: Nhân dân).

Đồng thời, các Tổ công tác của Bộ Chính trị cũng cho ý kiến về Đề án nhân sự của cấp ủy các địa phương trên, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, cơ cấu so với quy định trong Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đánh giá cao các bước chuẩn bị đã được tỉnh ủy, thành ủy triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh ủy, thành ủy.

Tổ trưởng hai Tổ công tác của Bộ Chính trị đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp thu những ý kiến tham gia tại buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để hoàn thiện nội dung các văn kiện.

Trong đó, Tổ công tác của Bộ Chính trị lưu ý những định hướng trong nhiệm kỳ tới phải bám sát định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là những thời cơ, vận hội mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm sâu sắc những vấn đề hạn chế đã được chỉ ra để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (Ảnh: TTXVN).

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Theo kế hoạch, Bộ Chính trị sẽ làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Dự kiến thời gian bố trí để tập thể Bộ Chính trị và các Tổ công tác sẽ tiếp tục cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội của đảng bộ trực thuộc Trung ương đến ngày 15/9.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31/10.