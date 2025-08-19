Sớm đưa quan hệ Việt Nam - Bhutan lên tầm cao mới

Chiều 19/8, tại cuộc tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 1/2012).

Đưa quan hệ Việt Nam - Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh mô hình phát triển của Bhutan với những đặc trưng riêng, rất độc đáo được thế giới ngưỡng mộ với việc đề cao bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và hạnh phúc cho người dân, là một trong những "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới".

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (Ảnh: Quang Phúc).

Tổng Bí thư cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về định hướng, mục tiêu phát triển và điều này tạo điều kiện để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ những định hướng và mục tiêu phát triển của Bhutan.

Quốc vương Bhutan Jigme bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn, chiến lược và định hướng phát triển mà Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam nêu ra, đồng thời tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mình.

Quốc vương nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bhutan trong hơn một thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhấn mạnh tình hữu nghị, những điểm đồng trong văn hóa và triết lý phát triển là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và thúc đẩy hợp tác sâu rộng thời gian tới, đem lại lợi ích chung và đóng góp cho sự phát triển, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Bhutan tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với ASEAN.

Khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Bhutan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao triết lý "Hạnh phúc Quốc gia Tổng thể" mà Bhutan kiên định thực hiện và cho đây là một tiêu chí truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chụp ảnh chung (Ảnh: Quang Phúc).

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh cần đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng Bhutan có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử và linh kiện và nhập khẩu các mặt hàng của Bhutan, đáp ứng nhu cầu của hai nước, theo Thủ tướng.

Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét mở rộng hợp tác an ninh, chống tội phạm mạng, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, y học cổ truyền và sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân.

Quốc vương Bhutan bày tỏ nhất trí và cảm ơn với những ý kiến của Thủ tướng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước và cho đó là những đề xuất rất thực chất để hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng và Quốc vương Bhutan đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới.

Tại cuộc hội kiến với Quốc vương Bhutan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ hai nước, đặc biệt là sự đồng điệu trong các giá trị cốt lõi, đều coi trọng việc giữ gìn văn hóa truyền thống, ưu tiên hạnh phúc người dân và sự phối hợp chặt chẽ trong diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bhutan tuy mới trải qua hơn một thập kỷ đã gặt hái được một số kết quả tốt đẹp, trong đó hợp tác giữa Nghị viện hai nước đóng góp tích cực, cả ở góc độ song phương và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương như IPU, AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước thời gian qua, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, cơ quan giúp việc của Quốc hội và các cơ chế khác của Đại biểu Quốc hội (nữ đại biểu, đại biểu trẻ), trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề xuất hai bên sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, Việt Nam ủng hộ lập trường của Bhutan trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Nam Á và trên thế giới.

Quốc vương Bhutan nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bao gồm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trong đó có các đoàn Nghị viện hai nước, trao đổi chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm.

Hai bên thống nhất cần khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai nước, ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.