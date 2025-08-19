Thi thể nam sinh phân hủy trong phòng trọ ở TPHCM

Tối 19/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam sinh tử vong nhiều ngày trong phòng trọ. Nạn nhân là anh T.T.K. (22 tuổi, quê tỉnh Bình Phước cũ), sinh viên năm cuối một trường đại học tại TPHCM.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày không liên lạc được với anh K., hơn 17h hôm nay, nhóm bạn của anh K. tìm đến phòng trọ trong hẻm 380 đường Nguyễn Đức Thiệu, phường Dĩ An, TPHCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Tại phòng trọ số 2 do anh K. thuê ở, cửa khóa trong. Nhóm bạn gọi nhiều lần, nhưng không thấy anh K. phản hồi. Họ nhìn qua khe cửa và phát hiện anh K. tử vong trong tư thế treo cổ ở trên gác, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến lấy lời khai của nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Người nhà nạn nhân sau đó cũng có mặt, cung cấp lời khai, phục vụ điều tra. Anh K. thuê trọ và sống một mình ở đây.