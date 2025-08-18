Người dân giao nộp con nai nặng 200kg

Sáng 18/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, gồm 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con rùa núi vàng và 1 con nai nặng khoảng 200kg.

Một con nai nặng 200kg được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng (Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát cung cấp).

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Pù Mát đã chuyển số động vật này tới cơ sở bảo tồn động vật hoang dã thuộc vườn để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Một cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát cho biết việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng vẫn diễn ra hàng năm, song đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua đơn vị tiếp nhận một cá thể nai.

Việc người dân chủ động bàn giao động vật rừng cho cơ quan chức năng không chỉ giúp bảo tồn các loài quý hiếm mà còn thể hiện nhận thức ngày càng cao trong bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học.