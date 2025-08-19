Phát hiện thi thể đàn ông có nhiều hình xăm bên bờ mương

Chiều 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết cùng ngày một số người dân xóm 1 trong lúc đi cắt cỏ phát hiện thi thể nam giới nằm cạnh bờ mương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Quỳnh Tam phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân (Ảnh: Hoàng Khánh).

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cho kiểm tra và báo cáo lên cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo xã Quỳnh Tam nói.

Theo người dân địa phương, qua quan sát, nạn nhân là một người đàn ông mặc áo màu xanh, trên cơ thể có nhiều hình xăm. Do thi thể đã phân hủy nên rất khó để nhận dạng. Hiện danh tính cũng như địa chỉ cư trú của nạn nhân chưa được xác định.

Lực lượng chức năng cũng đã phát đi thông báo, đề nghị ai có người thân mất tích hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc sớm liên hệ để phục vụ công tác xác minh, nhận dạng nạn nhân.