Tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng vì lái xe ở làn dừng khẩn cấp cao tốc

Tối 19/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế V.T.L. (SN 1986, trú tại tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển xe khách chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Với vi phạm trên, tài xế L. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc ô tô khách đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 18/8, Cục CSGT nhận được phản ánh của người dân về việc xe khách biển số 24B-009.xx chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Đội 1 tiến hành xác minh, xử lý.

Kết quả xác minh cho thấy, vào khoảng 7h ngày 18/8, tại km3+200 (chiều từ Nội Bài đi Lào Cai), tài xế L. đã điều khiển xe khách chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Tại cơ quan công an, tài xế L. thừa nhận hành vi vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo, làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ dành cho xe gặp sự cố, hỏng hóc hoặc xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không di chuyển vào.