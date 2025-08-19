Công chúa kế vị Bỉ sẽ trở lại Harvard sau sắc lệnh của ông Trump

Công chúa Elisabeth (Ảnh: SCMP).

Công chúa Elisabeth, 23 tuổi, người thừa kế ngai vàng Bỉ, sẽ có thể tiếp tục việc học tại Đại học Harvard, giám đốc truyền thông của Hoàng gia Bỉ, Xavier Baert cho biết.

“Tôi có thể xác nhận rằng, hiện tại, mọi điều kiện dường như đều đã sẵn sàng để Công chúa tiếp tục việc học tại Harvard”, ông cho biết hôm 19/8.

Vào tháng 5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị tước chứng nhận thuộc Chương trình Sinh viên và Trao đổi (SEVP) của Harvard. Với sắc lệnh này, sinh viên quốc tế sẽ buộc phải chuyển sang trường khác hoặc đối mặt với nguy cơ mất tư cách lưu trú hợp pháp.

Vào thời điểm đó, Hoàng gia Bỉ đã bày tỏ lo ngại rằng Công chúa Elisabeth, với tư cách là công dân Bỉ, có thể sẽ không thể tiếp tục việc học tại Harvard.

Tuy nhiên, vào tháng 6, một thẩm phán liên bang đã ngăn chính quyền thực thi sắc lệnh mà ông Trump ký nhằm cấm công dân nước ngoài nhập cảnh Mỹ để học tập tại Harvard.

Chính quyền Mỹ đã kháng cáo phán quyết của thẩm phán, nhưng với năm học mới dự kiến bắt đầu vào ngày 2/9, việc ngăn chặn lệnh cấm sinh viên nước ngoài của chính quyền Trump vẫn còn hiệu lực.

Người kế vị ngai vàng Bỉ chuẩn bị bước vào năm thứ 2 của chương trình thạc sĩ 2 năm về Chính sách công tại Harvard, một khóa học được thiết kế nhằm mở rộng tầm nhìn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên để có “sự nghiệp thành công trong lĩnh vực phục vụ công".

Trong năm học gần đây nhất, có gần 6.800 sinh viên quốc tế theo học tại ngôi trường 388 năm tuổi này, chiếm khoảng 27% tổng số sinh viên.