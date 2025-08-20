Trung tướng Mai Hoàng: Công an TPHCM tiếp nối tinh thần anh hùng cách mạng

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Về phía công an, có sự góp mặt của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an TPHCM qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong đó, lực lượng công an thành phố đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đơn vị không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, cống hiến thầm lặng trong công tác phòng chống tội phạm; kiên quyết đấu tranh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt vào các thời điểm then chốt của từng chặn đường lịch sử.

Theo ông Nên, Công an TPHCM luôn đi đầu trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ nhân dân, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, đáng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM.

Với những đóng góp to lớn đó, Công an TPHCM vinh dự 2 lần được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 23 đơn vị và 34 cá nhân thuộc Công an TPHCM được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bên cạnh những ghi nhận, đánh giá cao thành tích, cống hiến của Công an TPHCM, ông Nên cho rằng, trong thời kỳ mới, tình hình thế giới, khu vực, trong và ngoài nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Do đó, ông đề nghị Công an TPHCM cần phải nâng cao tinh thần, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Mai Hoàng cho rằng, sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp lãnh đạo là vinh dự, tự hào của Công an TPHCM, là nguồn động viên khích lệ to lớn để Công an TPHCM tiếp tục cố gắng, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Để giữ vững an ninh trật tự qua các giai đoạn lịch sử phát triển thành phố, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của Công an TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, can trường chiến đấu thầm lặng, luôn là những người đi trước về sau trong trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện lại thời khắc hào hùng của lực lượng Công an nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, Công an TPHCM tổ chức triển lãm ''Công an TPHCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng'' và phát động phong trào ''Tuổi trẻ công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác công an''.

Thay mặt Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng hứa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.