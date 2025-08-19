Du khách mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương: Tìm thấy thi thể

Chiều 19/8, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, cơ quan công an, viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) tử vong trong rừng Cúc Phương.

Nguồn tin riêng cho biết thêm, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách động Sơn Cung - nơi anh này để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang - khoảng 500m.

Khu vực nạn nhân tử vong nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động, nơi rất ít người qua lại. Vì thế, những ngày qua lực lượng chức năng đã không phát hiện được nạn nhân.

Hôm nay là ngày thứ 6 lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và đã phát hiện thi thể nạn nhân tại hiện trường.

Được biết, khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Nhiều khu vực cũng không có sóng để thông tin.

Vùng lõi rừng Cúc Phương nơi anh Mạnh đến tham quan rồi mất tích những ngày qua (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ thực hiện tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Anh này đến cửa động Sơn Cung để lại ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại sau đó mất tích.

Chiều cùng ngày, du khách khác đi tham quan động Sơn Cung thấy chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại, nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm. Lực lượng chức năng sau đó vào cuộc tìm kiếm nam du khách, sau nhiều ngày mới có kết quả.