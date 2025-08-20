Thị trường xe sang bán chậm, nhiều sản phẩm đua hạ giá tới hàng tỷ đồng

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang phục hồi hậu Covid-19, sức mua của người dùng gặp ảnh hưởng và tác động không nhỏ tới thị trường ô tô Việt Nam. Nhiều sản phẩm vốn được người dùng quan tâm, như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross… chật vật “xả hàng”, phải đến gần giữa năm 2025 mới bán hết lô xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Xu hướng “dọn kho” với ưu đãi giảm giá lớn không chỉ xuất hiện ở các dòng xe phổ thông mà càng “khốc liệt” ở phân khúc ô tô hạng sang. Nhiều sản phẩm đến nay vẫn còn tồn xe VIN 2023, không thể xả hết dù đại lý liên tục gia tăng ưu đãi.

Mercedes-Benz E 300 AMG là một cái tên điển hình. Ngay từ đầu năm, những chiếc E-Class VIN 2023 đã được giảm 200-300 triệu đồng tại đại lý nhưng đến cuối tháng 6, những chiếc E 300 AMG VIN 2023 vẫn chưa kiếm được chủ, khiến các showroom “mạnh tay” hơn, áp dụng mức giảm lên tới 600 triệu đồng.

Cuối tháng 6, từng có một đại lý tại Hà Nội chào bán Mercedes-Benz E 300 AMG VIN 2023 với mức giảm lên tới 680 triệu, hạ giá từ 2,95 tỷ xuống 2,27 tỷ đồng (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Ngay cả C-Class, dòng xe chủ lực của Mercedes-Benz Việt Nam cũng “chậm tiêu”. Cuối tháng 6, một số đại lý của hãng xe Đức từng rao bán những chiếc C-Class (VIN 2024) với mức giảm dao động 200-250 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong đó, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde (bản tiêu chuẩn) được giảm 240 triệu, hạ giá từ 1,599 tỷ xuống 1,359 tỷ đồng. Mức giá này rẻ ngang một mẫu sedan hạng D như Toyota Camry (1,22-1,53 tỷ đồng).

Không riêng Mercedes-Benz, Volkswagen cũng gây chú ý khi nhiều tháng hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe (VIN 2024) như: Teramont X, Tiguan và Touareg. Trong đó, mức giảm quy đổi của Touareg là lớn nhất, lên tới 269,9-309,9 triệu đồng, hạ giá xuống 2,429-2,789 tỷ đồng.

Volkswagen Touareg có thể xem là đối thủ của BMW X5 hay Lexus RX. Dù có giá bán dễ tiếp cận hơn, mẫu xe này vẫn gặp khó trong việc kiếm khách (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Jeep Việt Nam mới đây cũng gây “sốc” khi áp dụng mức giảm lên tới 2,6 tỷ đồng cho hai mẫu xe Wrangler và Grand Cherokee. Dù không tính là xe sang, song những sản phẩm đến từ hãng xe Mỹ hướng tới những khách hàng “chịu chơi”, thích động cơ mạnh hứa hẹn đem lại khả năng off-road tốt.

Chương trình này áp dụng cho những xe VIN 2023 còn tồn, nhưng số lượng không còn nhiều. Trong đó, hai phiên bản của Wrangler được giảm 1,389 tỷ, hạ giá còn 2,499-2,699 tỷ đồng, dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng sang cỡ trung như Mercedes-Benz GLC (2,319-2,839 tỷ đồng).

Trong khi đó, Grand Cherokee có hai biến thể được giảm 2,268-2,6 tỷ đồng, hạ giá còn 3,43-4,288 tỷ đồng. Mẫu xe này có cấu hình 7 chỗ, hướng tới việc phục vụ gia đình nhưng vẫn hứa hẹn khả năng off-road nhờ hệ dẫn động 4 bánh và khối động cơ Pentastar V6, dung tích 3.6L (293 mã lực, 353Nm).

Jeep Wrangler được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu kèm khóa vi sai. Cấu hình này tạo ra công suất 270 mã lực và mô-men xoắn 400Nm (Ảnh: Đại lý Jeep).

Những trường hợp kể trên cho thấy khách Việt đang thắt chặt chi tiêu với những sản phẩm có giá trị lớn. Xu thế này khiến các hãng xe sang gặp khó, khi xe mới vẫn về nhưng lô cũ mãi chưa tiêu thụ hết, khiến tình trạng tồn kho liên tục “leo thang”.

Theo giới chuyên gia, ngoài kinh tế khó khăn, các chính sách thuế sắp có hiệu lực cũng ảnh hưởng tới quyết định mua sắm của người dùng. Sang năm 2026, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô từ Liên minh châu Âu (EU) và Anh Quốc về Việt Nam sẽ tiếp tục giảm, theo cam kết tại Hiệp định Thương mại tự do EU- Việt Nam (EVFTA) và Anh Quốc -Việt Nam (UKVAFTA).

Đầu tháng 6, BMW X3 thế hệ mới đã được ra mắt Việt Nam nhưng tại đại lý vẫn tồn xe thuộc đời cũ, áp dụng mức giảm 200 triệu, hạ giá xuống 1,65-2,43 tỷ đồng tùy phiên bản (Ảnh: Hữu Đinh).

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán, trao đổi giữa lãnh đạo, đại diện các bộ liên quan của Mỹ và Việt Nam sắp diễn ra, nhiều người kỳ vọng về mức thuế 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ về nước ta, trong đó có ô tô dung tích lớn.