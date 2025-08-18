Du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện chữ nghi của nạn nhân
(Dân trí) - Sau 5 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương, đến nay anh Nguyễn Quốc Mạnh vẫn bặt vô âm tín. Lực lượng tìm kiếm phát hiện bút tích nghi của anh này khắc trên vách đá sâu trong động.
Chiều 18/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, sau 5 ngày 4 đêm mất tích, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Những ngày qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi quanh khu vực nam du khách mất tích nhưng không có kết quả.
Sáng nay (18/8), lực lượng gồm công an (có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ), kiểm lâm, quân sự địa phương, người dân và người thân nạn nhân tiếp tục công tác tìm kiếm.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã chia thành 11 tổ với hơn 100 người tìm kiếm khu vực trong và xung quanh động Sơn Cung, nơi du khách để lại ba lô ở cửa hang. Thời tiết tại rừng Cúc Phương có mưa to khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Ông Đinh Văn Xuân, thành viên một tổ tìm kiếm, cho biết: "Tổ chúng tôi do anh Dũng kiểm lâm làm tổ trưởng cùng với anh Bảo (anh trai của anh Nguyễn Quốc Mạnh), được phân công tìm kiếm ở khu vực thác nước cách động khoảng 2-3km".
Cũng theo ông Xuân, lực lượng đã phát hiện chữ viết nghi của anh Mạnh khắc trên vách đá ở sâu trong động. Ông phán đoán, sau khi khắc những chữ này trong động, nam du khách tìm lối ra khỏi động và đã bị lạc.
Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho hay, ngay hôm đầu tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm của đơn vị đã thấy chữ viết này, tuy nhiên chưa thể khẳng định đây có phải là chữ viết của nam du khách mất tích hay không.
Tuy nhiên, theo vị cán bộ, đây cũng là một manh mối thông tin cho lực lượng tìm kiếm.
Trước đó ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.
Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ thực hiện tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km).
Khi đi được khoảng 2km, anh Mạnh rẽ vào tham quan khu vực động Sơn Cung. Có thể do ba lô nặng nên anh Mạnh để ba lô ở cửa động để đi vào động. Sau đó có thể anh Mạnh đã không trở ra.
Chiều cùng ngày, du khách khác đi tham quan động Sơn Cung thấy chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại, nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm.