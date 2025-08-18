Du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện chữ nghi của nạn nhân

Chiều 18/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, sau 5 ngày 4 đêm mất tích, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Hơn 100 người được huy động tìm kiếm nam du khách mất tích 5 ngày qua (Ảnh: Đinh Xuân).

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi quanh khu vực nam du khách mất tích nhưng không có kết quả.

Sáng nay (18/8), lực lượng gồm công an (có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ), kiểm lâm, quân sự địa phương, người dân và người thân nạn nhân tiếp tục công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã chia thành 11 tổ với hơn 100 người tìm kiếm khu vực trong và xung quanh động Sơn Cung, nơi du khách để lại ba lô ở cửa hang. Thời tiết tại rừng Cúc Phương có mưa to khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Chó nghiệp vụ được công an đưa đến hỗ trợ tìm kiếm (Ảnh: Bình Minh).

Ông Đinh Văn Xuân, thành viên một tổ tìm kiếm, cho biết: "Tổ chúng tôi do anh Dũng kiểm lâm làm tổ trưởng cùng với anh Bảo (anh trai của anh Nguyễn Quốc Mạnh), được phân công tìm kiếm ở khu vực thác nước cách động khoảng 2-3km".

Cũng theo ông Xuân, lực lượng đã phát hiện chữ viết nghi của anh Mạnh khắc trên vách đá ở sâu trong động. Ông phán đoán, sau khi khắc những chữ này trong động, nam du khách tìm lối ra khỏi động và đã bị lạc.

Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho hay, ngay hôm đầu tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm của đơn vị đã thấy chữ viết này, tuy nhiên chưa thể khẳng định đây có phải là chữ viết của nam du khách mất tích hay không.

Những chữ viết khắc lên vách đá, nghi là của anh Mạnh (Ảnh: VQG Cúc Phương cung cấp).

Tuy nhiên, theo vị cán bộ, đây cũng là một manh mối thông tin cho lực lượng tìm kiếm.