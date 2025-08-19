Nam công nhân tử vong trong công ty in ấn ở TPHCM

Tối 19/8, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nam công nhân tử vong trong một công ty in ấn ở phường Tân Tạo, TPHCM. Nạn nhân được xác định là anh N.T.D. (34 tuổi, ngụ TPHCM).

Công an đến hiện trường điều tra vụ nam công nhân tử vong (Ảnh: Lam Giang).

Trưa cùng ngày, trong lúc làm việc, công nhân tại công ty in ấn trên đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, bất ngờ phát hiện anh D. bị thương.

Thời điểm trên, các đồng nghiệp đưa anh D. vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nam công nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nhà chức trách xác định đây là một vụ tai nạn lao động.