Đàn cá nhà táng vây quanh thuyền ngư dân hơn một giờ

Ngày 19/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đàn cá nhà táng bơi quanh tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa. Nội dung này thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ của cư dân mạng.

Anh Xuân Cảm (31 tuổi, trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), chủ nhân đoạn clip, cho biết hình ảnh được ghi lại vào sáng 28/7, khi anh đi thuyền đánh bắt cá ngừ đại dương cách bờ hơn 100km.

Đàn cá nhà táng vây quanh thuyền của ngư dân Khánh Hòa (Video: Xuân Cảm).

Theo anh Cảm, lúc thuyền đang di chuyển, bất ngờ 9 con cá nhà táng, mỗi con nặng khoảng 5-6 tấn, xuất hiện, nô đùa xung quanh thuyền.

“Đàn cá liên tục kêu, xì nước, vẫy đuôi quanh mạn thuyền của chúng tôi. Hiện tượng này kéo dài hơn một giờ đồng hồ rồi chúng mới rời đi”, anh Cảm cho hay.

Thấy hiện tượng lạ, anh Cảm lấy điện thoại ghi hình. Tuy nhiên, do ngoài biển không có sóng nên khi trở về đất liền bán cá, anh mới chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội.

Trước đó, tại Khánh Hòa cũng từng ghi nhận trường hợp cá heo, cá voi xuất hiện ở vùng biển địa phương.

Ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo khi gặp đàn cá nhà táng, các tổ chức, cá nhân không nên tiếp cận quá gần vì sẽ làm phiền đến hoạt động tự nhiên của loài; không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con (nếu đi theo cặp) hoặc cố tình lái tàu vào giữa đàn cá.