Bệnh nhân Covid-19 từng 6 lần lọc máu được cứu sống như thế nào?

Một bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi, không có bệnh nền nhưng lại rơi vào tình trạng nguy kịch đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu chữa thành công và xuất viện sau hơn một tháng điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), trường hợp từng nguy kịch vừa được xuất viện ngày hôm nay là bệnh nhân nữ V.T.L., 36 tuổi, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Bệnh nhân L. có tiền sử khỏe mạnh. Bệnh nhân làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Giang có tiếp xúc F0 ngày 5/5. Ngày 10/5, bệnh nhân được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Chỉ 2 ngày sau, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do vẫn sốt cao, ho nhiều, khó thở tăng dần.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đánh giá chức năng phổi của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng. Việc tự hít thở qua mặt nạ oxy không đảm bảo an toàn cho các chức năng sống của bệnh nhân. Do đó, bắt buộc can thiệp đặt ống thở và cài đặt thở máy cho bệnh nhân.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực vào ngày 18/5.

Từ các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị virus SARS-CoV-2 tấn công làm phổi tổn thương nghiêm trọng, suy giảm hệ miễn dịch của người bệnh. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định truyền thuốc tăng cường miễn dịch Imunoglobulin đường tĩnh mạch. Mục đích là giúp cơ thể người bệnh sinh kháng thể IgG chống lại virus, tạo miễn dịch thụ động với SARS-CoV-2.

Sau 2 ngày hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện, thở máy xâm nhập và truyền tĩnh mạch 15 lọ thuốc Immunoglobulin tạo miễn dịch thụ động, bệnh nhân vẫn còn sốt cao, tình trạng vẫn nguy kịch, tổn thương phổi nặng nề. Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định lọc máu liên tục hấp phụ độc tố với màng lọc đặc biệt, cải thiện chức năng phổi.

Bệnh nhân V.T.L. được xuất viện ngày hôm nay.

Sau 3 lần lọc máu liên tiếp và 14 ngày thở máy chế độ đặc biệt với bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển, bệnh nhân đã bắt đầu có những tiến triển khá hơn nhưng vẫn rất chậm.

Bệnh nhân được chỉ định mở khí quản, chăm sóc hô hấp chuyên sâu, phối hợp thuốc bổ trợ cơ thể, truyền máu và chế phẩm máu, tiếp tục lọc máu hấp phụ độc tố bằng màng lọc đặc biệt thêm 3 lần nữa.

Kết quả sau 6 lần lọc máu, kết hợp nhiều điều trị tối ưu nhất, bệnh nhân có tiến triển khá hơn, chức năng phổi tốt lên nhiều. Đến ngày 13/6, sau gần 30 ngày chăm sóc toàn diện, tích cực, bệnh nhân được rút ống mở khí quản, tự thở oxy kính. Bác sĩ tiếp tục điều trị bổ trợ, điều dưỡng tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân, cũng như thường xuyên động viên và chia sẻ về tinh thần.

Đến ngày hôm nay, bệnh nhân mạnh khỏe hoàn toàn, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 6 lần liên tiếp và được xuất viện.

Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhận định: "Đợt dịch lần thứ tư này, có nhiều ca bệnh nặng và nguy kịch là bệnh nhân trẻ tuổi dưới 40 và không có bệnh lý nền. Việc điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân cần tổng hợp các phác đồ: hồi sức tích cực, theo dõi sát sao, chăm sóc toàn diện, miễn dịch thụ động, bổ trợ nâng cao thể trạng. Những trường hợp bệnh diễn biến nặng kịch phát như trường hợp ca bệnh này thì nguy cơ tử vong luôn thường trực".

Cùng với ca bệnh này, còn có 8 bệnh nhân Covid-19 khác điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng được xuất viện trong ngày hôm nay.

