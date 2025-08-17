Đà Nẵng lên tiếng về việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Ngày 17/8, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi công dân trên cổng góp ý thành phố về việc xem xét chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện tại các khu vực giao thông cao nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

Theo ý kiến của người dân, thành phố nên cân nhắc kế hoạch chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang xe máy điện tại khu vực trung tâm.

Đà Nẵng đang nghiên cứu và xây dựng các đề án chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch (Ảnh: Hoài Sơn).

Lý do được đưa ra vì Đà Nẵng là thành phố xanh, sạch, đẹp. Trong khi đó, xe máy điện giúp giảm khí thải, hạn chế tiếng ồn từ ống xả, góp phần tạo không gian sống yên tĩnh, trong lành. Việc này theo người dân sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hỗ trợ phát triển du lịch bền vững.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đây là một vấn đề được Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây.

Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị ngày 12/7 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt để ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Sở Xây dựng cho hay thành phố Đà Nẵng đang tích cực nghiên cứu và xây dựng các đề án, kế hoạch nhằm từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch, bao gồm cả việc khuyến khích sử dụng xe máy điện.

Các giải pháp đang được xem xét như xây dựng lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi; nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi; đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc công cộng và tại các khu dân cư; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của xe điện.

Sở Xây dựng cho biết thêm sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi, đồng thời lồng ghép vào chương trình, đề án phát triển của thành phố trong thời gian tới.