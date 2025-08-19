Lê Việt Anh mang hơi thở rock vào dân gian đương đại

Ngày 19/8, ca sĩ Lê Việt Anh giới thiệu đến khán giả MV Gióng tự do. Ca khúc do nhạc sĩ Huy Trần Jack sáng tác, Tân DS đạo diễn và có sự góp mặt của NSƯT đàn nhị Dương Thùy Anh.

Ca sĩ Lê Việt Anh tại buổi giới thiệu dự án âm nhạc “Gióng tự do” ngày 19/8 (Ảnh: Bình Quách).

Gióng tự do được viết theo phong cách dân gian đương đại pha trộn rock, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại.

Hình tượng Thánh Gióng trong ca khúc hiện lên từ cậu bé vươn mình thành anh hùng, đánh đuổi giặc Ân, giành độc lập tự do cho đất nước. MV được dàn dựng dựa trên câu chuyện Thánh Gióng, liên hệ với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam hôm nay.

Không có những đại cảnh cầu kỳ, tác phẩm được thực hiện trong studio với kỹ xảo, tạo nên những hình ảnh giàu tính biểu tượng, kết hợp ngôn ngữ múa để tăng hiệu ứng nghệ thuật.

Tác giả ca khúc Gióng tự do, nhạc sĩ Huy Trần Jack cho biết, ý tưởng sáng tác đến từ việc nhìn thấy Lê Việt Anh ngày càng dấn thân vào sân khấu, nhạc kịch và những tác phẩm đậm chất văn hóa, lịch sử.

Từ đó, nhạc sĩ Huy Trần Jack muốn mang đến cho nam ca sĩ một hướng đi mới mẻ: Những ca khúc pop/rock hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn truyền tải được tinh thần sử ca hào hùng và đầy cảm xúc.

“Gióng, là một vị Thánh của lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam với rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Lấy cảm hứng từ Thánh Gióng, tôi viết nên ca khúc này để thể hiện khát vọng tự do của người dân xưa và khát vọng đưa Việt Nam hóa rồng ở hiện tại”, nhạc sĩ Huy Trần Jack nói.

Lê Việt Anh biểu diễn cùng tiếng đàn nhị của NSƯT Dương Thùy Anh (bên phải), hòa quyện âm nhạc truyền thống với giai điệu hiện đại (Ảnh: Bình Quách).

Với Lê Việt Anh, Gióng tự do không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời nhắc nhớ về khát vọng của mỗi người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, anh đặt nhiều tâm huyết vào dự án bởi ca khúc thể hiện mong muốn được đóng góp công sức cho sự phát triển đất nước.

MV không chỉ tái hiện câu chuyện Thánh Gióng, mà còn là lời hiệu triệu, khơi gợi niềm tự hào lịch sử, tri ân các thế hệ cha ông, đồng thời truyền cảm hứng vững bước cùng bạn bè quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Tại sự kiện Lê Việt Anh (thứ 2, từ trái sang) cũng muốn gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã giúp anh theo đuổi con đường nghệ thuật (Ảnh: Bình Quách).

Lê Việt Anh từng giành Giải nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011, giải Ca sĩ xuất sắc do khán giả bình chọn tại Sao Mai Điểm hẹn 2012 và ghi dấu với những ca khúc ballad như Tình nhân, Mây.

Năm 2019, anh phát hành album Nụ cười mắt lá cùng Đặng Tuấn Phương và tổ chức liveshow Ước nguyện phù sa kỷ niệm 10 năm ca hát.

Đến tháng 4/2024, anh gây chú ý khi ra mắt album Khung trời khác với 7 sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Sản phẩm mang đến một hình ảnh trẻ trung, giản dị của Lê Việt Anh.

Không chỉ ca hát, những năm gần đây Lê Việt Anh còn thử sức ở nhạc kịch. Anh từng đảm nhận vai chính trong Sóng (Nhà hát Tuổi trẻ) và gây ấn tượng mạnh với Lửa từ đất - vở diễn chính luận khắc họa chân dung Bí thư Thành ủy Hà Nội đầu tiên Nguyễn Ngọc Vũ.