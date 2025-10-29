Giữa biển nước đục ngầu mênh mông, cao tới vai người trưởng thành, anh Lê Quốc Cường (47 tuổi, trú tại thôn Phong Nam, xã Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) vẫn cố giữ cho túi nhu yếu phẩm với vài ổ bánh mì không, gói mì, không bị ướt.

Trời vẫn mưa nặng hạt, anh Cường cố gắng bước thật chậm, có những vị trí nước chảy xiết anh phải nghiêng người bơi qua... Ở nhà có vợ con đang chờ anh mang thực phẩm về.

Giữa dòng nước lũ ngập gần đến thắt lưng, ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, trú tại thôn Phong Nam) đứng tựa vào hàng rào tạm bợ, khoác trên mình chiếc áo mưa đã sũng nước.

Khuôn mặt ông hằn rõ vẻ mệt mỏi vì nhiều giờ liền ngâm nước lạnh, ánh mắt liên tục hướng ra đầu ngõ, nơi con gái đang tìm cách gửi thực phẩm về cho ông qua một người hàng xóm.

Cầm trên tay túi thực phẩm chỉ vài chai nước suối, 4 ổ bánh mì và ít đồ dùng khác, ông Dũng thở phào nói: "Vậy là hết cảnh ăn mì tôm sống rồi. Bánh mì tôi sẽ chia cho hàng xóm 2 ổ, họ cũng đang cần".

Nhà ông Dũng nằm khuất trong con hẻm tại thôn Phong Nam, đã bị ngập sâu gần 1m, ông đang cùng vợ tạm trú trên gác mái. Hàng xóm của ông cũng là một đôi vợ chồng già.

Thấy thuyền của người dân có thể đi vào khu vực ngập sâu, ông Lê Đức Sỹ (trú tại thôn Phong Nam) vội tung cửa chạy ra hét lớn: "Giúp gia đình em tôi với mấy anh ơi".

Theo ông Sỹ, gia đình ông ở vị trí cũng khá cao nên nước vào nhà không nhiều, tuy nhiên nhà em gái ông nước đã dâng cao hơn 1m. Không có điện, bếp đã bị hỏng nên 2 ngày qua em gái ông đã phải ăn mì tôm sống.

"Nay tôi được người thân bên ngoài gửi một ít bún tươi nên muốn chia cho em gái một nửa nhưng nước quá lớn không thể lội được. Rất may có thuyền của người dân có thể giúp", ông Sỹ nói.

Giữa con hẻm đã biến thành kênh nước sâu, ông Ngô Tấn Hiền (61 tuổi, trú thôn Phong Nam) chậm rãi chèo qua dòng nước lũ để mang nhu yếu phẩm đến từng hộ bị cô lập. Trên thuyền là các túi thực phẩm, rau củ và đồ dùng thiết yếu được gom lại để hỗ trợ bà con trong những ngày nước dâng chưa thể rút.

Trong 2 ngày qua, ông Hiền đã trở thành người giao hàng bất đắc dĩ, khi gia đình có thuyền, có thể chèo ra được bên ngoài để mua thực phẩm.

"Bản thân có thuyền nên cũng muốn hỗ trợ bà con, khi tôi chèo ra ngoài mua thực phẩm, ai gửi gì tôi sẽ ghi tên lại và mang vào cho từng người", ông Hiền chia sẻ.

Không chỉ có ông Hiền, nhiều người dân trong thôn Phong Nam có ghe đều nhận đưa thực phẩm từ bên ngoài vào cho các hộ dân còn trú trong vùng lụt.

Không có ghe, nhiều người dân mặc áo phao, cố gắng băng dòng nước lụt, lội ra phía ngoài để mua thực phẩm, nhu yếu phẩm và sạc pin điện thoại để liên lạc.

Nước lũ bao vây, không thể nấu nướng, nên hầu hết các bữa ăn tạm của người dân vùng lụt là mì tôm.

Những ngày qua trên địa bàn phường Hòa Xuân đã có nhiều khu dân cư bị ngập nặng do mưa lớn kết hợp cùng nước lũ trên thượng nguồn đổ về. Lực lượng địa phương đã hỗ trợ sơ tán người dân và vận chuyển thực phẩm đến nơi lũ lụt để hỗ trợ người dân.

Nhu yếu phẩm sẽ được đưa đến tận tay của người dân đang còn trú ẩn bên trong vùng lụt.