Tây Ninh đề xuất điểm khớp nối cao tốc TPHCM - Phnom Penh

UBND tỉnh Tây Ninh vừa đề xuất với Bộ Xây dựng phương án kết nối tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài với cao tốc Phnom Penh - Bavet tại khu vực cột mốc 170 (cách cửa khẩu Mộc Bài 3,5km), nhằm tận dụng hạ tầng hiện hữu, giảm ùn tắc và hạn chế phát sinh chi phí đầu tư mới.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh cân nhắc hai vị trí, gồm cột mốc 170 và cột mốc 164 (cách cửa khẩu khoảng 8km, theo đề xuất từ phía Campuchia).

Phương án kết nối cao tốc TPHCM - Mộc Bài với cao tốc Phnom Penh - Bavet (Đồ họa: An Huy).

Theo UBND tỉnh, phương án kết nối tại cột mốc 170 có nhiều ưu điểm. Vị trí này nằm trong quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt, cho phép tận dụng tối đa hạ tầng cửa khẩu hiện hữu, hệ thống kiểm soát, nhân lực hải quan và biên phòng.

Ngược lại, phương án kết nối tại cột mốc 164 hiện chưa phù hợp với quy hoạch, đòi hỏi đầu tư mới một cặp cửa khẩu và tuyến cao tốc kết nối dài gần 18km, với kinh phí ước tính khoảng 6.800 tỷ đồng.

Từ các phân tích trên, UBND tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ Xây dựng thống nhất phương án kết nối tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài với cao tốc Phnom Penh - Bavet tại cột mốc 170, bên cạnh điểm kết nối chính tại cột mốc 171 trong khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh (Ảnh: Đ.H.).

Trước đó, dự án Phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030 với tổng mức đầu tư 962 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh Tây Ninh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ 850 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương và nguồn thu phí hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu.

Dự án gồm các hạng mục chính như: mở rộng quốc lộ 22 (đoạn từ cuối cao tốc TPHCM - Mộc Bài đến cửa khẩu Mộc Bài) từ 4-6 làn xe lên 10 làn xe, nền đường rộng 70m; nâng cấp trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài; xây dựng kênh thoát nước khu vực cửa khẩu. Dự án chuẩn bị được đầu tư trong năm 2026 và triển khai giai đoạn 2027-2030.