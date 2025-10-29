Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại Huế

Bảo đảm thông tin liên lạc, không để người dân bị cô lập kéo dài

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra, thăm hỏi các hộ dân đang bị ngập sâu tại tuyến đường Chi Lăng, phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và điều tiết hồ chứa của thành phố Huế, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến thăm người dân ở khu vực ngập sâu tại Huế (Ảnh: Đình Hoàng).

Ông đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần này, chuẩn bị tốt hơn cho các diễn biến mưa lũ phức tạp có thể kéo dài 2-3 ngày tới.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý thành phố Huế cần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, yếu tố then chốt trong chỉ đạo, cứu trợ và kết nối hỗ trợ người dân.

Cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông cần khẩn trương khắc phục các sự cố, bảo đảm liên lạc ở những vùng bị cô lập.

Ông yêu cầu các địa phương kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất; chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu.

Sau khi nước rút, các lực lượng cần khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Ông cũng đề nghị địa phương đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn cho hệ thống di sản thế giới mà Huế đang thay mặt cả nước bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành nắm bắt cụ thể đề xuất của Huế, đặc biệt là việc đầu tư, cải tạo hạ tầng thủy lợi, đầu tư xây dựng hồ chứa Ô Lâu Thượng và nâng cấp hồ Tả Trạch để giúp cắt giảm lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, đây là giai đoạn thử thách năng lực của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành mô hình mới, từ đó đánh giá lại khả năng thích ứng, xây dựng tư duy phát triển bền vững, sống chung an toàn với thiên tai.

Ghi nhận đợt mưa lớn

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết trong những ngày qua, toàn thành phố đã hứng chịu lượng mưa cực lớn, có nơi vượt mức lịch sử quốc gia.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ dâng cao, gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường, với mức ngập 1-2m, nhiều khu vực trũng ngập 2-2,5m.

Toàn thành phố Huế có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, trong đợt mưa lũ này, trên địa bàn đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào khu vực bờ biển Thuận An; đồng thời có một cháu bé 5 tuổi mất tích, gia đình cùng các lực lượng chức năng đang tìm kiếm.

Huế ghi nhận đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm qua (Ảnh: Vi Thảo).

Theo thống kê bước đầu, hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời, 1.479 trạm biến áp phải sa thải điện để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn kéo dài đã khiến 38 điểm sạt lở trên địa bàn thành phố Huế, trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và vùng đồi núi Khe Tre, Bình Điền.

Để đảm bảo an toàn, đến ngày 28/10, thành phố Huế đã sơ tán 1.759 hộ dân, với hơn 4.500 nhân khẩu tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.

Thành phố Huế kiến nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu.

Về lâu dài, Huế đề nghị nghiên cứu, xây dựng hồ thủy lợi Ô Lâu Thượng nhằm cắt lũ cho hạ du thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị, nghiên cứu mở rộng khả năng chứa nước của hồ Tả Trạch.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ đã chỉ đạo lực lượng Quân khu 4 và Quân khu 5 chủ động triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, không để xảy ra tình trạng địa phương bị chia cắt, cô lập kéo dài.

Lực lượng trực sẵn sàng trên địa bàn Quân khu 4 gồm hơn 136.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng hàng nghìn phương tiện cứu hộ, xe đặc chủng. Lực lượng quân đội đang bố trí lương thực dự phòng tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng cứu giúp người dân khi bị cô lập.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin, lực lượng không quân đã rà soát phương án và sẵn sàng điều máy bay khi điều kiện thời tiết bảo đảm.