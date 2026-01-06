Hướng dẫn 3,5 triệu người nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp

Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3 vào cùng kỳ chi trả tháng 2, giúp người dân vui Xuân đón Tết.

Nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp (tháng 2, tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026, áp dụng với cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng, các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 vào cùng kỳ chi trả của tháng 12/2025). Tháng 3 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh: Hoa Lê).

Để công tác chi trả tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh thực hiện bố trí nhân lực lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Bên cạnh đó, cũng yêu cầu xây dựng phương án chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH phù hợp với kế hoạch cấp kinh phí và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, bảo đảm chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH để thống nhất triển khai.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH triển khai chủ động chuẩn bị các điều kiện để công tác chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau không có khả năng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả.

Cơ quan BHXH đề nghị tăng cường các biện pháp quản lý người hưởng; nắm bắt tình hình người hưởng tại nơi cư trú, nhất là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng uỷ quyền khác; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp đã nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH sau đó từ trần.

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 2, tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: Chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.