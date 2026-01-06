Nam thanh niên buông hai tay, dùng điện thoại khi lái mô tô ở TPHCM

Ngày 6/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển mô tô buông cả hai tay, sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần, phường Dĩ An.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên lái mô tô hiệu Yamaha R15 di chuyển trên đường Đỗ Mười theo hướng từ cầu vượt Gò Dưa đi cầu vượt Linh Xuân.

Nam thanh niên chạy xe máy buông cả hai tay trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến khu vực gần cầu vượt Sóng Thần, người này vừa sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, sau đó buông cả hai tay để chỉnh lại mũ bảo hiểm trong lúc xe vẫn đang chạy.

Đáng chú ý, nam thanh niên đã tự quay lại hành vi vi phạm bằng camera hành trình rồi đăng tải clip lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái: “Một buổi sáng cuối năm 2025”.

Liên quan đến vụ việc, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời mời tài xế lên làm việc để xử lý theo quy định.