Thế hệ mới của Santa Fe ra mắt từ năm 2023 đã gây bất ngờ lớn và nhiều tranh cãi khi thay đổi hoàn toàn thiết kế, chuyển sang phom dáng vuông vức kiểu Land Rover. Trong đó, thiết kế đèn pha tạo hình chữ H bị chê nhiều nhất.

Mẫu Santa Fe phiên bản hiện tại (Ảnh: Hyundai).

Santa Fe từng là "ngôi sao" trong danh mục sản phẩm của Hyundai và hiện vẫn có vai trò quan trọng, nên mọi thay đổi đều gây chú ý, có thể tác động lớn tới doanh số, chắc chắn nhà sản xuất Hàn Quốc rất thận trọng.

Mẫu SUV cỡ trung này dự kiến sẽ có bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào khoảng năm 2027, được kỳ vọng có những thay đổi theo hướng điện hóa về công nghệ và "sửa sai" về mặt thiết kế, để sản phẩm đỡ gây tranh cãi hơn, mở rộng tệp khách hàng.

Mới đây, tài khoản Instagram có tên NYMammoth đã chia sẻ loạt hình ảnh và video các bản dựng kỹ thuật số của Santa Fe 2027.

Theo đó, kiểu dáng vuông vức được giữ nguyên, nhưng cản trước - sau có sự tinh chỉnh, gọn gàng, mềm mại và trẻ trung hơn. Điểm gây chú ý nhất là thiết kế đèn tạo hình chữ H gây nhiều tranh cãi đã được thay bằng đồ họa khác - dải đèn xếp dọc đơn giản.

Xuất hiện hình ảnh được cho là Hyundai Santa Fe bản nâng cấp (Video: NYMammoth/Instagram).

Tuy nhiên, tất cả những thay đổi này mới chỉ mang tính dự đoán, hình ảnh được dựng kỹ thuật số, chưa có xác nhận chính thức từ Hyundai.

Ngoài những thay đổi về hình thức, Santa Fe 2027 được cho là có cấu hình EREV - vận hành bằng mô-tơ điện nhưng có động cơ xăng dung tích nhỏ đảm nhiệm vai trò máy phát điện để sạc pin.

Dự kiến Hyundai Santa Fe phiên bản nâng cấp sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.

Tại thị trường Việt Nam, Santa Fe vừa được bổ sung phiên bản Hybrid với giá bán 1,369 tỷ đồng, nhưng đang có chương trình ưu đãi giảm 50 triệu đồng cho lô xe đầu tiên, còn 1,319 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hyundai Santa Fe thuần xăng có giá dao động 1,069-1,365 tỷ đồng tuỳ phiên bản (Exclusive, Prestige, Calligraphy 6/7 chỗ, Turbo).

Từng là mẫu xe "hot" nhất phân khúc D-SUV tại Việt Nam, nhưng từ khi chuyển sang thế hệ mới, Santa Fe có sức tiêu thụ không tốt.