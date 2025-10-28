Thống kê mới nhất về thiệt hại do mưa lũ lịch sử ở Huế, Đà Nẵng

Tối 28/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng TP Huế, Quảng Ngãi có nơi mưa rất to trên 300mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 692mm, Khe Mỏ Rang (Huế) 382mm, Thượng Nhật (Huế) 399mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 266mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 339mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 279mm.

Ngày 28/10, nhiều nơi trên địa bàn TP Huế ngập trong biển nước. Các con đường từ nội đô đến quốc lộ dẫn vào thành phố này bị tê liệt, người dân phải dùng thuyền để di chuyển (Ảnh: Vi Thảo).

Dự báo từ tối nay đến ngày 30/10 lượng mưa ở TP Huế và Đà Nẵng phổ biến 150-350mm, cục bộ trên 550mm; Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 450mm; Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa trên 250mm.

Trong 24 giờ tới, trên các sông ở TP Huế và Đà Nẵng tiếp tục dao động ở mức cao và duy trì ở trên mức báo động 3.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán trên 4.700 hộ/13.000 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Đến nay 35 vị trí đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở. 300 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.795m3.

Ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế; bãi bỏ các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát từ Hà Nội và Sài Gòn ngày 27/10; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng ngày 27/10; tàu HĐ 1, 2, 3, 4 xuất phát Huế và Đà Nẵng ngày 28-29/10.

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (đến 17h) cho thấy, ngập lụt, sạt lở đã khiến 4 người chết (Đà Nẵng có 3 người và Lâm Đồng có 1 người); 4 người mất tích ở Huế, Đà Nẵng và 8 người bị thương ở Đà Nẵng.

10 nhà ở Đà Nẵng bị sập; 54 nhà ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng hư hỏng; trên 100.850 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 35.000, Đà Nẵng gần 65.100 nhà).

Hơn 700ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 129ha cây ăn quả ở Lâm Đồng bị thiệt hại. Hơn 4.650 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, chủ yếu ở Đà Nẵng và Lâm Đồng.

Các địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện giao thông qua lại khu vực đường bị ngập sâu và đang tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu.