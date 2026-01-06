Lời khai của kẻ sát hại em vợ ở Đắk Lắk

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú tại buôn MBlớt, xã Ea Na, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Y.B.N. (40 tuổi), em trai của vợ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Y Liat Enuôl khai nhận, khoảng 20h ngày 4/1, khi anh Y.B.N. đi nhậu về ngang qua, Y Liat Enuôl khuyên em vợ về nhà nghỉ ngơi do đã uống rượu. Tuy nhiên, anh Y.B.N. buông lời chửi bới, dùng dao rựa chém một nhát trúng đầu anh rể.

Đối tượng Y Liat Enuôl tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước sự việc, Y Liat Enuôl bỏ chạy nhưng vẫn bị người em cầm rựa đuổi theo. Khi chạy đến khu vực ao nước của một hộ dân trong buôn, Y Liat Enuôl vật lộn với em vợ làm cây dao rựa văng xuống đất.

Sau đó, đối tượng dùng hai tay bóp cổ, rồi cầm cây dao rựa đè mạnh phần lưỡi vào vùng cổ của anh Y.B.N. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tiếp đó, Y Liat Enuôl kéo nạn nhân xuống ao nước, dùng gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên để che giấu sự việc rồi bỏ trốn.

Khoảng 20h30 cùng ngày, vợ của anh Y.B.N. đi ngang qua, phát hiện xe máy của chồng nhưng không thấy nên đã hô hoán người dân tìm kiếm. Thi thể nạn nhân sau đó được phát hiện dưới ao nước.

Tiếp nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ea Na nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét hung thủ.

Đến 9h ngày 5/1, công an đã bắt giữ Y Liat Enuôl khi đối tượng đang lẩn trốn tại một cánh đồng lúa trên địa bàn buôn.