Thủ tướng chủ trì họp khẩn về ứng phó mưa lũ lịch sử ở miền Trung

7h ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa kỷ lục, chưa từng có.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Ông yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; bảo đảm lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho nhân dân.

Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị.

Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lực lượng công an điều động phương tiện, lực lượng cho công tác phòng chống thiên tai.

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm… để người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Từ điểm cầu TP Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá công tác chỉ đạo đã kịp thời, công tác dự báo khá chính xác. Vì vậy công tác ứng phó, phòng chống của các địa phương, đặc biệt là ở TP Huế triển khai nhìn chung bài bản.

Đến nay, mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại TP Huế rất lớn với 32/40 xã, phường, nhưng người dân và chính quyền địa phương hai cấp đã nỗ lực ứng phó, cấp ủy, chính quyền quan tâm sát sao đến tình hình của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hiện nay, nước lũ ở TP Huế đã rút khá nhanh nên trong những ngày tới, địa phương cần tiếp tục theo dõi các vùng cao, khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở. Việc di dời dân từ trước vẫn được duy trì đến hết ngày 31/10.

Thành phố Huế đã huy động tàu, xuồng cứu hộ cùng các phương tiện quân sự để phục vụ các vùng ngập sâu. Quân khu 4 đang hỗ trợ trực tiếp, trong khi Quân khu 5 duy trì sẵn sàng, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” tại các đơn vị quân đội và địa phương.

Về hỗ trợ hậu lũ, TP Huế đề xuất bổ sung vật tư tại chỗ cho các khu vực sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ huy động hóa chất, phương tiện từ dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu này.

Sáng nay, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ kiểm tra một số địa phương, thăm hỏi và đánh giá tình hình các tuyến giao thông và tiếp tục kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đà Nẵng.