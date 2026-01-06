Lá gan và quả tim hiến tặng giúp "hồi sinh" 2 cuộc đời ngày đầu năm mới

Ngày 6/1, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đêm 4/1 vừa qua, các bác sĩ tại đây đã triển khai đồng thời hai ca ghép tạng phức tạp (gồm ghép tim và ghép gan) tại hai phòng mổ hoạt động song song.

Trường hợp được ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm, diễn tiến đến suy tim giai đoạn cuối. Bệnh nhân nhiều lần rối loạn nhịp tim nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao.

Trong tình trạng suy tim tiến triển và đáp ứng điều trị nội khoa hạn chế, ghép tim là cứu cánh duy nhất để giúp bệnh nhân có thể kéo dài sự sống.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân 16 tuổi, mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp, kèm rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng, hôn mê gan. Nếu không được ghép gan kịp thời, tính mạng của bệnh nhân sẽ bị đe dọa.

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến tạng trước khi bước vào cuộc phẫu thuật (Ảnh: BV).

Thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng phù hợp đã được điều phối cho cả hai bệnh nhân nêu trên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 cử ê-kíp chuyên môn tiếp nhận và thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình.

Quá trình lấy tim và lấy gan được triển khai đồng thời, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, bảo quản và vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ thời gian thiếu máu lạnh trước ghép.

GS.TS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trưởng ê-kíp ghép tim cho biết, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Tại thời điểm 18h30, tim hiến được ghép vào lồng ngực người bệnh.

Khoảng 3 tiếng sau, tim ghép bắt đầu đập những nhịp đầu tiên, đều đặn và ổn định, các thông số huyết động sau ghép cải thiện rõ rệt.

Quả tim hiến tặng được ghép trong đêm giúp hồi sinh một cuộc đời (Ảnh: BV).

Ở ca ghép gan, TS.BS Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Gan Mật Tụy, trưởng ê-kíp ghép gan cho biết, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến, cho phép tách một lá gan hiến thành hai mảnh ghép gan phải và trái nguyên vẹn, để có thể ghép đủ cho hai người nhận.

Đến nửa đêm cùng ngày, mảnh ghép gan tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật, các chỉ số huyết động và sinh hóa gan cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu, đánh dấu thành công bước đầu của ca phẫu thuật.

Không chỉ hai người bệnh nêu trên được trao cơ hội sống, các mô, tạng hiến tặng khác tại Bệnh viện Nhân dân 115 cũng được điều phối kịp thời đến nhiều cơ sở y tế.

Cụ thể, gan trái được điều phối về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), trong khi hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho nhiều bệnh nhân.

Các bác sĩ trong phòng mổ ghép gan (Ảnh: BV).

Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, để hai ca ghép tạng nêu trên diễn ra thành công, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc đơn vị đã chỉ đạo công tác tổ chức triển khai, bảo đảm huy động và phân bổ nguồn lực phù hợp.

Bệnh viện bố trí hai phòng mổ hoạt động song song và duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép tạng cùng các đơn vị hỗ trợ liên quan.

"Khép lại đêm 4/1, nhiều sự sống đã được tiếp nối từ một nghĩa cử cao đẹp. Chúng tôi trân trọng tri ân người hiến tạng và gia đình", phía Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ.