Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ chủ quyền, lợi ích của người dân Venezuela

Giáo hoàng Leo XIV (Ảnh: Reuters).

Giáo hoàng Leo XIV ngày 4/1 cho biết Venezuela là một quốc gia độc lập và ông đang theo dõi các diễn biến với "sự lo ngại" sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, cũng kêu gọi tôn trọng nhân quyền và pháp quyền như đã được ghi nhận trong Hiến pháp Venezuela.

“Chúng ta không được chậm trễ trong việc vượt qua bạo lực và bắt đầu những con đường của công lý và hòa bình, đồng thời bảo đảm chủ quyền của đất nước”, Giáo hoàng nói với các tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter trong buổi cầu nguyện cuối tuần.

“Lợi ích của nhân dân Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác”, Giáo hoàng nhấn mạnh.

Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV hồi tháng 12 năm ngoái từng kêu gọi Tổng thống Mỹ không tìm cách lật đổ ông Maduro bằng biện pháp quân sự và thay vào đó nên tìm kiếm đối thoại.

Mặt khác, các quốc gia tiếp tục lên tiếng trước chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela vào cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh không thể chấp nhận việc bất kỳ quốc gia nào hành xử như “quan tòa của thế giới”, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

“Chúng tôi chưa bao giờ tin rằng bất kỳ quốc gia nào có thể đóng vai cảnh sát của thế giới, và cũng không chấp nhận việc một nước nào đó tự cho mình là quan tòa của thế giới”, ông Vương nói với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 4/1, khi đề cập tới “những diễn biến đột ngột ở Venezuela” mà không nhắc trực tiếp tới Mỹ.

“Chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế”, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói thêm. Đây là những phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ mở chiến dịch đột kích nhằm vào Venezuela.

Trong một tuyên bố chung, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Tây Ban Nha và Uruguay "bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối các hành động quân sự được tiến hành một cách đơn phương trên lãnh thổ Venezuela, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Các nước này cảnh báo điều này tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời đặt dân thường vào tình trạng nguy hiểm.

“Chúng tôi tái khẳng định rằng tình hình tại Venezuela phải được giải quyết hoàn toàn bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, đàm phán và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela trong mọi hình thức thể hiện, không có sự can thiệp từ bên ngoài và phù hợp với luật pháp quốc tế", tuyên bố nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Chúng tôi đang theo sát tình hình ở Venezuela. Chúng tôi sát cánh cùng người dân Venezuela và ủng hộ một quá trình chuyển đổi hòa bình và dân chủ. Bất kỳ giải pháp nào cũng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc".