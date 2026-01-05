Cuba nói 32 công dân nước này thiệt mạng khi Mỹ đột kích Venezuela

Một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc đột kích của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Cuba ngày 4/1 cho biết 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Cuba thông báo sẽ để tang 2 ngày, 5 và 6/1, để tưởng niệm những người thiệt mạng, đồng thời cho biết các sắp xếp tang lễ sẽ được công bố sau.

Tuyên bố của chính phủ Cuba không nêu nhiều chi tiết, nhưng cho biết tất cả những người thiệt mạng đều là thành viên của lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo Cuba.

“Thực hiện đúng trách nhiệm về an ninh và quốc phòng, các đồng bào của chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ với phẩm giá và tinh thần anh dũng, và đã ngã xuống sau sự kháng cự quyết liệt, trong giao tranh trực tiếp với lực lượng tấn công hoặc do các đợt ném bom vào cơ sở", tuyên bố nêu.

Ông Maduro, 63 tuổi, và Phu nhân là Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1 và được đưa sang Mỹ.

Ông Maduro hiện bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ ở New York, chờ phiên tòa dự kiến vào ngày 5/1 liên quan đến các cáo buộc về ma túy. Trước đó, ông Maduro nhiều lần mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc từ phía Mỹ.

Venezuela chưa công bố con số thương vong cụ thể sau chiến dịch đột kích của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận "phần lớn" đội ngũ an ninh của Tổng thống Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

“Phần lớn đội cận vệ của Tổng thống, cùng nhiều binh lính và dân thường vô tội đã bị sát hại trong chiến dịch của Mỹ", ông cho hay.

Ông Lopez cảnh báo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, là mối đe dọa đối với sự ổn định địa chính trị.

Trước đó, báo New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1. Một nguồn tin khác cho biết hơn 80 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Trong khi đó, ban lãnh đạo lâm thời của nước này vẫn khẳng định rằng ông Maduro là tổng thống của quốc gia Nam Mỹ, bất chấp những áp lực gia tăng từ phía Washington.

Cuba là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela cuối tuần qua.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội, cáo buộc Washington tiến hành một cuộc đột kích nhằm vào Venezuela và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp.

Trong một bài đăng trên X, ông cho rằng “vùng hòa bình” của Cuba đang bị đột kích, mô tả hành động của Mỹ không chỉ chống lại vào người dân Venezuela mà còn nhằm vào “châu Mỹ của chúng ta” nói chung.

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi nhiều đại sứ quán Cuba trên khắp thế giới, Havana cho biết nước này “lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela”.