Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài trong ngày đầu đi làm sau Tết Dương lịch

Sáng 5/1, ngày đầu tiên người dân cả nước đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Từ sáng sớm, giao thông đông đúc, nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Thời tiết Hà Nội duy trì nền nhiệt thấp, dao động khoảng 13-17 độ C. Trời rét khiến người dân khi ra đường phải mặc thêm nhiều lớp áo khoác, quàng khăn, đeo găng tay để giữ ấm cho cơ thể.

Ghi nhận lúc 7h, rất đông phương tiện đổ về khu vực ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, hướng về trung tâm thành phố. Hàng dài ô tô và xe máy di chuyển qua hầm chui Trung Hòa.

Tại đường Lê Văn Lương, hướng đi Giảng Võ, xe buýt nhanh BRT di chuyển chậm chạp, nhiều thời điểm gần như bị “chôn chân” giữa dòng phương tiện ken đặc.

Trên các tuyến phố Đê La Thành, Ngụy Như Kon Tum, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra nghiêm trọng khi dòng xe nối dài, nhích từng mét một trong giờ cao điểm.

Đường Vành đai 2 đoạn Trường Chinh - Ngã Tư Sở, dòng xe đan xen nhau di chuyển. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài chờ đèn đỏ tại nút giao.

Trên đường Nguyễn Trãi, phương tiện lưu thông dày đặc ở cả chiều vào lẫn ra khỏi trung tâm thành phố.

Tình trạng phương tiện xe máy leo lên vỉa hè vẫn tiếp diễn khi giao thông đông đúc xảy ra.

Nhiều xe máy buộc phải len lỏi giữa các ô tô để tìm lối di chuyển, khiến giao thông thêm hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trên những chuyến xe buýt mắc kẹt giữa dòng xe ùn ứ, không ít hành khách lộ rõ vẻ mệt mỏi khi thời gian di chuyển kéo dài.

Khoảng 9h sáng, dù đã qua giờ cao điểm, nhiều nút giao thông trong khu vực nội đô vẫn rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Dòng phương tiện di chuyển chậm, người đi đường phải dừng chờ khá lâu tại các giao lộ.