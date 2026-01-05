Huy Khánh và dàn nghệ sĩ lần đầu trải nghiệm những nghề mưu sinh dịp Tết

Sau hai mùa phát sóng, chương trình truyền hình thực tế Đệ nhất mưu sinh trở lại với mùa đặc biệt lên sóng HTV7 từ 9/1. Mới đây, nhà sản xuất gây chú ý khi công bố dàn nghệ sĩ tham gia.

Theo đó, diễn viên Huy Khánh tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng cố định. Anh là người từng giành chiến thắng ở cả mùa 1 và mùa 2, đồng thời là gương mặt quen thuộc với khán giả của chương trình. Diễn viên Ma Ran Đô lần đầu tham gia với vai trò đội trưởng.

Dàn khách mời quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau: Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Kim Tử Long, các diễn viên Lê Nam, Quỳnh Lý, Hữu Đằng, Lâm Thanh Nhã...

Huy Khánh và Ma Ran Đô trong vai trò đội trưởng (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, các nghệ sĩ được trải nghiệm những nghề gắn liền với Tết như làm mứt chùm ruột, chăm hoa Tết, làm đầu lân, múa lân, làm nhang khoanh...

Diễn viên Huy Khánh cho biết, thông qua chương trình, anh và các nghệ sĩ không chỉ được trải nghiệm các nghề truyền thống đang dần mai một, mà còn thấm thía câu chuyện mưu sinh vất vả của bà con lao động.

Tham gia chương trình, diễn viên Quỳnh Lý không khỏi ngạc nhiên khi biết người thợ gạch mang vác nặng, làm việc tại lò nung với nhiệt độ trên 50 độ C, phải làm được 100 viên gạch hoàn thiện mới được nhận 4.000 đồng.

Diễn viên Lê Nam lại xót xa khi đồng hành cùng gia đình làm nhang khoanh, 3-4 người miệt mài cả tháng mới được 2,4 triệu đồng, phải cố gắng tiết kiệm để trang trải chi tiêu.

“Đồng tiền bình thường mình kiếm đã thấy khó, nhưng trải nghiệm cuộc sống của người dân ở đây rồi còn thấy khó hơn bội phần. Tiền mồ hôi nước mắt rất quý. Thậm chí sau khi nhận tiền công hôm nay, tôi còn tự nhủ sẽ không tiêu một đồng nào”, diễn viên Hữu Đằng xúc động nói.

Các nghệ sĩ trải nghiệm những công việc mưu sinh vất vả (Ảnh: Ban tổ chức).

Đệ nhất mưu sinh là chương trình truyền hình thực tế mưu sinh trái nghề đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam. Lên sóng lần đầu vào năm 2023, chương trình nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng nhờ cách tiếp cận khác biệt: Đặt nghệ sĩ vào những công việc lao động đời thường, rời xa ánh đèn sân khấu và hình ảnh hào nhoáng quen thuộc.

Trong chương trình, các nghệ sĩ đến những vùng đất khác nhau khám phá văn hóa, du lịch, ẩm thực địa phương và tham gia thử thách, từ bán hàng rong, làm nông, đánh bắt, buôn bán nhỏ đến các công việc tay chân đặc thù của từng vùng miền. Người tham gia phải tự lao động để trang trải chi phí sinh hoạt.