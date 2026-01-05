Mỹ không kích Venezuela: Giá vàng, bạc ra sao?

Thị trường toàn cầu đối diện cú sốc mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp quản việc điều hành Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp, làm dấy lên những lo ngại mới đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Theo ông Marchel Alexandrovich, nhà kinh tế tại công ty tư vấn Saltmarsh Economics, các diễn biến mới cho thấy căng thẳng địa chính trị tiếp tục chi phối dòng thông tin và tác động trực tiếp đến thị trường. “Rõ ràng, mức độ rủi ro từ các tin nóng mà thị trường phải đối mặt hiện cao hơn nhiều so với những giai đoạn trước”, ông nhận định trong báo cáo.

Thời điểm thông tin được công bố, thị trường tài chính toàn cầu đang đóng cửa. Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, các chỉ số chứng khoán phố Wall đồng loạt tăng điểm, trong khi đồng USD mạnh lên so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Chứng khoán Mỹ và thế giới khép lại năm 2025 ở gần các mức cao kỷ lục, ghi nhận mức tăng 2 chữ số trong một năm đầy biến động, xoay quanh chiến tranh thuế quan, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và những căng thẳng địa chính trị âm ỉ.

Trong bối cảnh rủi ro gia tăng, nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh. Vàng giao ngay có lúc tăng tới 2,1% trong phiên đầu tuần này, vượt mốc 4.420 USD/ounce, trong khi giá bạc tăng khoảng hơn 5%.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng vàng tương lai tăng hơn 82 USD lên 4.412 USD/ounce, còn hợp đồng bạc tương lai tăng gần 6%, vượt ngưỡng 75 USD/ounce.

Giá vàng, bạc thế giới bật tăng (Ảnh: Goldprice).

Ông Mohamed El-Erian, cựu Giám đốc điều hành quỹ trái phiếu PIMCO, cho rằng phản ứng kinh tế và tài chính sau sự kiện này vẫn chưa thể đoán định.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông nhận định nếu thị trường đang mở cửa, giá dầu có thể chịu áp lực giảm nhờ kỳ vọng Venezuela tăng xuất khẩu, trong khi giá vàng nhiều khả năng đi lên do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ "điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, phù hợp và thận trọng". Dù không cung cấp nhiều chi tiết, ông khẳng định không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ.

Động thái trên cũng khiến cuộc khủng hoảng nợ của Venezuela - một trong những vụ vỡ nợ quốc gia lớn nhất thế giới chưa được giải quyết - quay trở lại tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Dầu mỏ Venezuela khó sớm phục hồi

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt, Tổng thống Trump cho biết các công ty dầu khí Mỹ sẵn sàng chi hàng tỷ USD để khôi phục sản lượng khai thác dầu tại Venezuela. Nếu kế hoạch này được triển khai, nguồn cung gia tăng có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu thông qua mặt bằng giá năng lượng thấp hơn.

Giá dầu từng vượt mốc 62 USD/thùng trong tháng 12, thời điểm Mỹ ngăn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Kể từ đó, giá dầu nhìn chung ổn định quanh vùng 60-61 USD/thùng.

"Từ góc độ đầu tư, diễn biến này có thể mở khóa một lượng trữ lượng dầu khổng lồ theo thời gian", ông Brian Jacobsen, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management, nhận định trong báo cáo.

Theo ông, thị trường thường phản ứng thận trọng trước nguy cơ xung đột leo thang, nhưng khi xung đột đã nổ ra, dòng tiền có xu hướng nhanh chóng quay trở lại các tài sản rủi ro.

Trong khi đó, ông David Kotok, đồng sáng lập Cumberland Advisors tại Florida, cho rằng nếu việc mở lại các mỏ dầu giúp giá dầu duy trì ở mức thấp trong dài hạn, thị trường chứng khoán có thể hưởng lợi. Tuy nhiên, ông lưu ý câu hỏi lớn vẫn là quá trình này sẽ kéo dài bao lâu và liệu thị trường có sớm phản ánh những kỳ vọng đó hay không.