Phim Tôi như ánh dương rực rỡ chứa "đường lưỡi bò" bị gỡ khỏi Netflix

Theo đó, tối 3/1, cộng đồng mạng và khán giả Việt Nam phát hiện bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn mang tên Tôi như ánh dương rực rỡ có xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" phi pháp.

Cụ thể, qua rà soát của cơ quan chức năng, hình ảnh xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam xuất hiện tại tập 25 của bộ phim, kéo dài từ phút 32:10 đến 34:03.

Ngay lập tức, Cục Điện ảnh đã có động thái xử lý quyết liệt đó là gửi văn bản yêu cầu nền tảng Netflix gỡ bỏ bộ phim ngôn tình Trung Quốc Tôi như ánh dương rực rỡ tại thị trường Việt Nam.

Trong văn bản gửi Công ty Netflix vào ngày 4/1, Cục khẳng định bộ phim này chứa nhiều hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng sự thật, vi phạm nghiêm trọng Luật Điện ảnh.

"Tôi như ánh dương rực rỡ" bị phát hiện chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp trong tập 25 (Ảnh: Chụp màn hình).

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh phân loại bộ phim này thuộc mức C - không được phép phổ biến.

Cơ quan quản lý yêu cầu Netflix phải thực hiện gỡ bỏ hoàn toàn bộ phim trên cả website và ứng dụng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ, tính từ 21h ngày 3/1.

Bên cạnh việc gỡ bỏ, Netflix cũng được yêu cầu có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 22h ngày 4/1. Báo cáo cần làm rõ các thông tin về quy trình kiểm duyệt, phân loại phim và đề xuất các biện pháp xử lý để không lặp lại sai phạm tương tự.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến 10h45 ngày hôm nay (5/1), bộ phim nói trên đã được gỡ bỏ khỏi Netflix.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho hay, từ vụ việc của Tôi thấy ánh dương rực rỡ, thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh giám sát chủ động các nền tảng phổ biến phim trên không gian mạng, không chỉ dựa vào phản ánh từ người dân.

Hoạt động rà soát sẽ được triển khai theo chuyên đề, tập trung vào những nội dung nhạy cảm như bản đồ, lịch sử, chủ quyền quốc gia, yếu tố chính trị và văn hóa. Đồng thời việc giám sát sẽ được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hậu kiểm với các nền tảng có lượng người xem lớn hoặc từng có tiền lệ vi phạm.

Cục Điện ảnh cũng sẽ tăng cường hậu kiểm các phim đã tự phân loại và phổ biến trực tuyến, đặc biệt là phim nước ngoài.

Nếu phát hiện sai phạm, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu xử lý ngay, đồng thời xem xét trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm cả các hình thức răn đe hoặc yêu cầu nền tảng tạm dừng phát sóng trong trường hợp tái phạm.

Bên cạnh đó, Cục sẽ phối hợp liên ngành với các cơ quan về thông tin - truyền thông, an ninh mạng, đối ngoại và chủ quyền lãnh thổ để chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.

Cục trưởng nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp phổ biến phim nâng cao trách nhiệm tự kiểm soát nội dung, hoàn thiện quy trình thẩm định, bổ sung đội ngũ chuyên gia am hiểu pháp luật, lịch sử và văn hóa Việt Nam; đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của việc phân loại và nội dung phim khi phát hành.

"Quan điểm xuyên suốt của Cục Điện ảnh là kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường giám sát, hậu kiểm với nâng cao trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, qua đó xây dựng môi trường phổ biến phim trên không gian mạng an toàn, lành mạnh, tôn trọng pháp luật và chủ quyền quốc gia của Việt Nam", ông Đặng Trần Cường khẳng định.

Tôi như ánh dương rực rỡ là tác phẩm ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Phim do Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đóng chính, dự kiến dài 36 tập.