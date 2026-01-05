Thanh niên chém bạn nhậu, trộm xe máy trên đường bỏ trốn ở TPHCM

Ngày 5/1, Công an xã Phú Giáo (trước đây thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trần Thắng (27 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Công an cũng đang tạm giữ Lý Thành Đạt (23 tuổi, quê TPHCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Lý Thành Đạt và Trần Thắng (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Khoảng 22h30 ngày 3/1, Thắng, Đạt và anh L.H.Q.H. (23 tuổi, quê TP Huế) nhậu tại phòng trọ ở tổ 3, ấp 1, xã Phú Giáo.

Do xảy ra mâu thuẫn, Thắng và Đạt dùng dao chém anh H. bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Thắng đi bộ rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, Thắng phát hiện chiếc xe máy của chị N.T.A. (31 tuổi, ngụ xã Phú Giáo) đang để trước nhà ở ấp 1, xã Phú Giáo nên Thắng lấy trộm chiếc xe này.

Công an thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích của Thắng và Đạt (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Tiếp nhận tin trình báo từ chị A., Công an xã Phú Giáo nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt giữ Thắng ngay sau đó, thu hồi tang vật là chiếc xe máy.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận hành vi trộm cắp xe máy của chị A. và khai nhận cùng với Đạt đánh anh H. gây thương tích.