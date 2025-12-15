Tổng Bí thư nêu những nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong nhiệm kỳ tới

Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri 11 phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.

Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã kịp thời giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách của đất nước.

Tổng Bí thư chia sẻ với cử tri bản thân mình có nhiều tâm trạng khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

"Vừa mừng vì chúng ta đã hoàn thành rất nhiều việc, nhưng cũng vừa lo lắng, vừa băn khoăn về chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới đây như thế nào để nhằm thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng của đất nước mà nhân dân đang mong chờ", Tổng Bí thư nói.

Vấn đề thứ nhất mà Tổng Bí thư nhấn mạnh là giữ vững ổn định, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ cho đất nước hòa bình, yên ổn. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong mọi thời kỳ, để Tổ quốc trường tồn, phát triển bền vững.

Vấn đề thứ hai là phát triển đất nước. Tổng Bí thư khẳng định chúng ta không thể chậm chân hơn nữa, bởi thế giới đang đi rất nhanh.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam phải tiến bước cùng thời đại, cùng thế giới, chủ động hội nhập và đóng góp vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại. "Chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để làm được điều đó", Tổng Bí thư nói.

Vấn đề thứ ba đó là tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Theo Tổng Bí thư, đất nước có hòa bình, ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội có phát triển thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sức khỏe của nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh ba nhiệm vụ này phải được thực hiện đồng thời. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở xem mỗi cá nhân, mỗi tổ chức có thể đóng góp gì để thực hiện cho được các mục tiêu ấy.

"Đây không phải là nhiệm vụ của riêng ai, không một cá nhân hay một tổ chức đơn lẻ nào có thể hoàn thành nếu không huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân" Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội (Ảnh: Minh Châu).

Về kết quả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cũng như kết quả kỳ họp thứ 10, Tổng Bí thư nhấn mạnh vừa qua Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lập pháp rất lớn.

Trong 40 ngày làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, điều đó cho thấy cường độ làm việc rất lớn và yêu cầu thực tiễn đặt ra hết sức cấp bách đối với Quốc hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đã đề nghị phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, điểm nghẽn lớn nhất là thể chế. "Cái gì cũng cấm hết, cái gì cũng hạn chế lại thì làm sao giải phóng được sức dân, sức sản xuất, làm sao tạo ra được động lực phát triển cho xã hội", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thay đổi tư duy từ "không quản được thì cấm" rất lạc hậu sang tư duy pháp luật mang tính kiến tạo, tạo môi trường để huy động được nguồn lực của doanh nghiệp, của người dân, thậm chí của cả quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, thời gian tới chúng ta sẽ tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh về phát triển đất nước.

"Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đánh giá để xem xét việc sửa đổi toàn diện Hiến pháp hay không và sẽ xem xét giao nhiệm vụ này cho Quốc hội khóa XVI", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chính quyền xã, phường phải giải quyết mọi vấn đề cho người dân

Về chính quyền địa phương 2 cấp, sau 5 tháng đi vào hoạt động và tiếp tục vận hành ổn định và thông suốt, Tổng Bí thư cho biết những khó khăn vướng mắc bước đầu đã được nhận diện và được Đảng tập trung tháo gỡ, nhất là những vấn đề liên quan đến bố trí sắp xếp cán bộ chuyên môn, sắp xếp trụ sở, chế độ, phương tiện, chính sách, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương và Chính phủ đang tiếp tục đôn đốc, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng hoạt động của xã, phường vì đây là cấp quan trọng nhất, sát với đời sống nhân dân, giải quyết mọi vấn đề của nhân dân.

Ông nhấn mạnh cấp cơ sở phải làm sao để nhân dân không phải lên tỉnh, không phải lên Trung ương. "Ở Hà Nội có thể đi còn gần, nhưng những địa phương khác hàng trăm cây số, làm sao người dân có điều kiện, tất cả phải được giải quyết ở phường, xã. Cấp phường xã phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này, không được đổ cho cấp trên", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Tổng Bí thư cho rằng ở đâu dân còn ý kiến, còn khiếu nại thì phường, xã phải chịu trách nhiệm. Nếu vượt quá thẩm quyền, chính quyền các phường, xã phải báo với cấp trên, với thành phố với Trung ương, không thể bỏ mặc được.

"Đừng có bảo ông muốn đi kiện đâu thì ông đi kiện, là không được, như vậy là thiếu trách nhiệm, xã phường phải giải quyết khi nào xong thì thôi", Tổng Bí thư nói và hoan nghênh TP Hà Nội trong thời gian rất ngắn đã tập trung giải quyết vấn đề phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực đến phường, xã đảm bảo đủ để hoạt động.

Xây dựng môi trường mạng lành mạnh

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành thời gian giải đáp, chia sẻ với nội dung được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm liên quan đến vấn đề an ninh mạng, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, việc sử dụng AI để giả giọng nói, hình ảnh nhằm lừa đảo, bôi nhọ uy tín của các tổ chức cá nhân....

"Những ý kiến đó chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, nhằm bảo vệ người dân trên không gian số", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Minh Châu).

Tổng Bí thư cho biết vừa qua Việt Nam đã ký kết, tham gia các công ước quốc tế về an ninh, an toàn mạng (Công ước Hà Nội), thể hiện rõ trách nhiệm quốc gia của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Tội phạm mạng là loại tội phạm thuộc nhóm an ninh phi truyền thống, đòi hỏi sự chung tay của cả thế giới.

Theo Tổng Bí thư, ngay cả những quốc gia lớn, có tiềm lực mạnh như Mỹ cũng không thể tự mình giải quyết được, mà phải hợp tác quốc tế bởi tội phạm có thể ở nước này nhưng hoạt động lừa đảo lại diễn ra ở nước khác nên việc đấu tranh là rất phức tạp.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua nhiều vụ việc đã được xử lý rất nghiêm. Trên không gian mạng, thật, giả lẫn lộn, thông tin giả, tin sai sự thật vẫn còn, dù so với trước đã giảm nhiều.

Do đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh ngoài quản lý của Nhà nước, phải nâng cao sức đề kháng của mỗi người dân, nâng cao nhận thức, bản lĩnh và sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin.

Tổng Bí thư cho hay trước đây, mỗi lần trước Đại hội Đảng các thông tin trên mạng rất loạn, đưa tin tức tràn lan, gây nhiễu loạn. Thời gian gần đây xuất hiện những hình thức mới, tinh vi hơn, vừa qua cơ quan chức năng cũng đã xử lý và cảnh báo nhiều trường hợp, kể cả những đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Theo Tổng Bí thư, có những người sống bằng việc tung tin giật gân, gây hoang mang dư luận, kêu gọi quyên góp, thu lợi từ sự nhẹ dạ, cả tin của người khác. "Chúng ta phải đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh không thể để một vài đối tượng làm méo mó nhận thức xã hội.

Tổng Bí thư cho biết vừa qua, các cơ quan chức năng đã bắt và xử lý cả những đối tượng cung cấp thông tin sai từ bên trong. Đây là hành vi rất nguy hiểm.

Theo Tổng Bí thư, không gì nguy hiểm hơn sự phản bội từ bên trong, gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, làm hoang mang trong nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh để xây dựng một môi trường mạng lành mạnh. Đây là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống, ai cũng phải có trách nhiệm, cá nhân mỗi người dân cũng phải tỉnh táo, chọn lọc thông tin, không dễ dàng tin, không dễ dàng chia sẻ.